Proč na Floridě spadlo letadlo? Český expert na extrémní počasí popsal důvody tragédie

Lovec bouří promluvil o pádu letadla na Floridě.
Lovec bouří promluvil o pádu letadla na Floridě.
Dopad letadla nikdo na palubě nepřežil.
Letoun vletěl přímo do jádra bouře.
Helen Robinson a jeho žena Adam s dětmi, všichni při nehodě zahynuli.
Autor: Kamil Morávek - 
4. listopadu 2026
05:00

Záběry tragické nehody letadla na Floridě během několika hodin obletěly celý svět. Není divu, ze záznamu stroje dopadajícího v ohromné rychlosti přímo na silnici mrazí. Jen pár desítek vteřin předtím přitom letěl vysoko nad zemí. Pak došlo k osudové chybě, letoun zamířil do bouře. O té nyní promluvil český lovec bouří Marek Hlávka.

Nedělní nehoda letadla na Floridě šokovala svět. Letadlo se po minutovém střemhlavém letu k zemi zřítilo přímo na ulici a při dopadu explodovalo. Na palubě bylo devět lidí, nikdo z nich nepřežil.

Podle českého lovce bouřek Marka Hlávka za celým incidentem nejspíš stojí špatné počasí. Oblačnost bouře ten den dosahovala v oblasti až do výšky přesahující 14 kilometrů. „Radarová odrazivost přesahující v jádru 52 dBZ značila větší koncentraci srážkových částic, krup a hlavně podchlazené vody, přičemž v letové hladině stroje panovala teplota kolem -47 °C,“ vysvětlil Hlávka.

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Při vletu do jádra bouře nejprve letoun zasáhl silný výstupný proud, který ho nekontrolovatelně vynesl o 150 metrů výše. To způsobilo mechanické namáhání a narušilo stabilitu celého stroje. „Silný updraft zároveň z nižších vrstev vynášel obrovské množství podchlazených vodních kapek, které při nárazu na povrch křídla bleskově zamrzaly v tvrdý a hrbolatý led,“ popsal Hlávka.

Tato námraza během vteřin narušila aerodynamický tvar křídel. To podle Hlávky mohlo způsobit vývrtkový pád a tvrdý dopad. „Nutno podotknout že na oficiální závěr vyšetřováni si budeme muset ještě počkat,“ uzavřel Hlávka.

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Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo, explozi natočila kamera.

Lovec bouří promluvil o pádu letadla na Floridě.
Lovec bouří promluvil o pádu letadla na Floridě.
Dopad letadla nikdo na palubě nepřežil.
Letoun vletěl přímo do jádra bouře.
Helen Robinson a jeho žena Adam s dětmi, všichni při nehodě zahynuli.

Témata:
nehodasmrtletadlosmrtelná nehodapád letadlaFloridabouřka
Kamil Morávek
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