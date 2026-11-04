Proč na Floridě spadlo letadlo? Český expert na extrémní počasí popsal důvody tragédie
Záběry tragické nehody letadla na Floridě během několika hodin obletěly celý svět. Není divu, ze záznamu stroje dopadajícího v ohromné rychlosti přímo na silnici mrazí. Jen pár desítek vteřin předtím přitom letěl vysoko nad zemí. Pak došlo k osudové chybě, letoun zamířil do bouře. O té nyní promluvil český lovec bouří Marek Hlávka.
Nedělní nehoda letadla na Floridě šokovala svět. Letadlo se po minutovém střemhlavém letu k zemi zřítilo přímo na ulici a při dopadu explodovalo. Na palubě bylo devět lidí, nikdo z nich nepřežil.
Podle českého lovce bouřek Marka Hlávka za celým incidentem nejspíš stojí špatné počasí. Oblačnost bouře ten den dosahovala v oblasti až do výšky přesahující 14 kilometrů. „Radarová odrazivost přesahující v jádru 52 dBZ značila větší koncentraci srážkových částic, krup a hlavně podchlazené vody, přičemž v letové hladině stroje panovala teplota kolem -47 °C,“ vysvětlil Hlávka.
Při vletu do jádra bouře nejprve letoun zasáhl silný výstupný proud, který ho nekontrolovatelně vynesl o 150 metrů výše. To způsobilo mechanické namáhání a narušilo stabilitu celého stroje. „Silný updraft zároveň z nižších vrstev vynášel obrovské množství podchlazených vodních kapek, které při nárazu na povrch křídla bleskově zamrzaly v tvrdý a hrbolatý led,“ popsal Hlávka.
Tato námraza během vteřin narušila aerodynamický tvar křídel. To podle Hlávky mohlo způsobit vývrtkový pád a tvrdý dopad. „Nutno podotknout že na oficiální závěr vyšetřováni si budeme muset ještě počkat,“ uzavřel Hlávka.
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