Pád letadla na Floridě nepřežil milionář s rodinou a přáteli! Zemřelo devět lidí
Video z pádu letadla na Floridě rychle obletělo celý svět. Na palubě soukromého tryskáče byl milionář Adam Robinson (†45) a jeho žena Helen (†40). Spolu s nimi letěly i jejich dvě děti ve věku čtyři a dva roky, jejich chůva, dva přátelé a dva piloti. Nikdo z nich nehodu nepřežil.
Při děsivé letecké nehodě na Floridě o život přišel milionář Adam Robinson s rodinou. Kromě něj na palubě byla také jeho manželka Helen a jejich dvě děti, Emma (†4) a Charlie (†2). Rodina měla namířeno na Bahamy. Kromě nich s nimi v letadle byla ještě jejich chůva Anita Maria Cetinová a další manželský pár.
K tragédii se vyjádřili už i jejich pozůstalí. „Adam a Helen byli oddaní rodiče. Jejich laskavost a štědrost se dotkla všech, kteří je znali,“ uvedla rodina v prohlášení podle deníku Daily Mail. „Anita se o jejich děti starala s láskou a odhodláním a byla skutečnou součástí rodiny,“ napsali také pozůstalí.
Robinson v roce 2019 založil společnost Retention. Firma se zaměřuje na poradenství pro jiné společnosti a budování růstových strategií. Předtím pracoval na Wall Street. Jeho žena zase vlastnila podnik zaměřující se na PR a komunikaci s veřejností.
K fatální letecké nehodě došlo v neděli odpoledne ve floridském městě Greenacres. Hrozivý dopad se podařilo zachytit na video. Na záběrech je vidět, jak se letadlo prudce řítí k zemi a po nárazu se mění v obrovskou ohnivou kouli. Trosky se rozletěly do širokého okolí a některé dopadly až k okolním domům. Havárii nikdo nepřežil.
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