Chlapeček proběhl v úterý dvířky na dvůr a spadl do napuštěného bazénu. Začal se topit, bohužel chvíli trvalo, než si nešťastné události všimli dospělí. Z bazénu vylovili jeho bezvládné tělíčko.
„Po resuscitaci jsme předali pacienta v kritickém stavu k další péči do Dětské nemocnice v Brně. Dítě transportoval vrtulník,“ sdělila pro TN.cz mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaela Bothová.
K domu vyjeli hasiči z nedalekých Hustopečí. „Od záchranky jsme dostali upozornění na přímé ohrožení života, proto jsme na místo vyrazili i s rychlým zásahovým vozidlem,“ okomentoval mluvčí hasičů Štěpán Komosný.