Nová hrozba ve Středomoří zavřela pláže: Masožravá bakterie v moři!

Marbella, Costa del Sol (Ilustrační foto)
Marbella, Costa del Sol (Ilustrační foto)  (Autor: Profimedia)
Autor: Martin Lisičan - 
28. června 2026
05:00

Ve Středomoří se objevila nebezpečná bakterie Vibrio. Bakterie způsobuje infekce, zažívací obtíže i kožní problémy. Ve Španělsku dokonce zavřeli některé pláže.

 

Vzácná bakterie se ve Středomoří rozšířila vlivem vysokých teplot. Vibrio se živí lidskou tkání. Kvůli rostoucímu výskytu už ve Španělsku museli uzavřít několik pláží. 

„Středomoří nám ukazuje, co představuje teplejší svět,“ řekl pro Euronews odborník Hatim Aznague. K nákaze může dojít hned několika způsoby. Jednak požitím špatně upravených mořských ryb, jednak při kontaktu s kontaminovanou vodou. Nutno podotknout, že riziko nakažení zůstává na velmi nízké úrovni. 

Vibrio infekce se obvykle projevuje silným vodnatým průjmem, bolestmi břicha, nevolností a zvracením. U infekce rány pak zarudnutím, otokem a bolestí v místě poranění, které se může rychle zhoršovat. V těžších případech se může objevit horečka, slabost a výrazná dehydratace.

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Zdroj: Videohub

Témata:
ŠpanělskoStředomoříplážbakterieinfekční onemocněnímoře
Martin Lisičan
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