Pirátská loď šla ke dnu! Zachránit se muselo 148 turistů
U tureckého poloostrova známého jako Heaven Island nedaleko města Marmaris došlo v pátek k velké námořní nehodě. Populární večírková loď připomínající pirátskou plachetnici se potopila. Zachraňovat se muselo 148 lidí a z toho dokonce i 20 dětí.
Plavidlo s názvem Big Boss Diamond se začala potápět v zátoce Akvaryum Bay. Netrvalo to ani hodinu, než skončila loď pod hladinou úplně celá. Podle některých výpovědí by za incidentem mohl být rozbitý motor, který měl začít hořet. Podle jiného účastníka plavby prý dokonce vybuchl.
Vyděšení turisté tak museli postupně naskákat do vody ve strachu o vlastní život. Záběry z této chvíle, kdy se masivní loď nebezpečně naklání nad hladinou, obletěly internet. Potopení pirátské lodi se zkrátka nevidí každý den.
Na místo okamžitě vyrazili záchranáři ve člunech. „Dostali jsme několik oznámení. Kontroly následně ukázaly, že se nikomu nic nestalo a evakuovaní pasažéři tak mohli zamířit na pevninu,“ stálo podle deníku The Sun v prohlášení místní vlády.
K incidentu se na sociálních sítích později vyjádřila i společnost, která loď provozuje. „Děkujeme za všechny zprávy, všichni jsme v bezpečí a v pořádku,“ napsala společnost. S lodními výlety prý rozhodně neplánují skončit.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.