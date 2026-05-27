Litinový sloup k vesnici v pohraničí neodmyslitelně patřil. Byl nenápadný a stál hned vedle nové lampy veřejného osvětlení, takže někteří místní o něm ani nevěděli.
„Je mi 40 let a to už tam stál. Byl tu již za Němců, než byli po válce v roce 1945 odsunuti a byl tam i před tím,“ řekl starosta Kamil Pečenka.
Sloup zmizel během jediné noci. Starosta si myslí, že to udělal někdo z místních. „Přespolní nevěděli, že nějaký takový sloup u nás máme. Obvolali jsme sběrny surovin v okolí a poslali jim i fotku sloupu. Když by ho tam někdo přivezl, tak se ozvou,“ uvedl Pečenka.
Obec také na sociální síti vyzývá zloděje, ať památku anonymně vrátí. Stačí, když ho opře o hradbu na místě, kde stál.
