Děsivý nález ve Zlatých Klasech: V autě u pneuservisu našli mrtvolu!
Minulý týdnem obyvatelé slovenských Zlatých Klasů došli k hrozivému nálezu. V autě zaparkovaném před místním pneuservisem našli muže bez známek života. Podivnou smrt prověřuje policie.
Na pátek 18. září obyvatelé Zlatých Klasů na Slovensku jen tak nezapomenou. V odstaveném autě před místním pneuservisem našli bez známek života neznámého muže (†47). Po zjištění okamžitě v šoku přivolali policii.
Podle deníku PLUS Jeden Deň policie začala vyšetřovat případ z důvodu usmrcení. „Po poledni byla v autě nalezená osoba mužského pohlaví bez známek života. Policie začala ve věci trestní stíhání pro usmrcení. Vzhledem k probíhajícím okolnostem v rámci přípravného konání, které je neveřejné, nemůžeme k věci poskytnout bližší informace,“ vyjádřila se pro deník tisková mluvčí policie, Zlatica Antalová.
Podle dalších informací na místě zasahovali i záchranáři, kteří po příjezdu mohli pouze konstatovat smrt.
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