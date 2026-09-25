Děsivý nález ve Zlatých Klasech: V autě u pneuservisu našli mrtvolu!

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: Nicole Vášová - 
25. září 2026
10:10

Minulý týdnem obyvatelé slovenských Zlatých Klasů došli k hrozivému nálezu. V autě zaparkovaném před místním pneuservisem našli muže bez známek života. Podivnou smrt prověřuje policie.

Na pátek 18. září obyvatelé Zlatých Klasů na Slovensku jen tak nezapomenou. V odstaveném autě před místním pneuservisem našli bez známek života neznámého muže (†47). Po zjištění okamžitě v šoku přivolali policii.

Podle deníku PLUS Jeden Deň policie začala vyšetřovat případ z důvodu usmrcení. „Po poledni byla v autě nalezená osoba mužského pohlaví bez známek života. Policie začala ve věci trestní stíhání pro usmrcení. Vzhledem k probíhajícím okolnostem v rámci přípravného konání, které je neveřejné, nemůžeme k věci poskytnout bližší informace,“ vyjádřila se pro deník tisková mluvčí policie, Zlatica Antalová.

Podle dalších informací na místě zasahovali i záchranáři, kteří po příjezdu mohli pouze konstatovat smrt.

Ilustrační foto
Tragédie na slavném jezeře: Potopila se loď! Mnoho mrtvých

Témata:
záchranářiautoservispneuserviszlaté klasypolicieSlovenskosmrt
Nicole Vášová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Janda maká v penzionu na Valašsku: Jsem pracovitý chlapík, vstávám brzo
Janda maká v penzionu na Valašsku: Jsem pracovitý chlapík, vstávám brzo
Aha!
Králem českých ležáků je novinka: Zjistěte, která piva bodovala v prestižní soutěži České pivo 2026!
Králem českých ležáků je novinka: Zjistěte, která piva bodovala v prestižní soutěži České pivo 2026!
Dáma
Podzimní taška do porodnice: Co zabalit pro miminko v říjnu a listopadu
Podzimní taška do porodnice: Co zabalit pro miminko v říjnu a listopadu
Maminka
Zvonáče hlásí velký návrat. Jak je nosit, abyste nevypadala retro?
Zvonáče hlásí velký návrat. Jak je nosit, abyste nevypadala retro?
Ženy
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Moje zdraví
Státní svátky na Slovensku 2026: Kompletní přehled a otevírací doba obchodů
Státní svátky na Slovensku 2026: Kompletní přehled a otevírací doba obchodů
e15
Deniovo hledání sestavy: role pro Chaloupka, nejistota u opor. Program hráče zabíjí, říká Rada
Deniovo hledání sestavy: role pro Chaloupka, nejistota u opor. Program hráče zabíjí, říká Rada
iSport
Mlsna brzy skončí v čele ÚOHS a vláda nemá nástupce. Experti varují před paralýzou úřadu
Mlsna brzy skončí v čele ÚOHS a vláda nemá nástupce. Experti varují před paralýzou úřadu
Reflex
Za Plačícím dědečkem do mrazivé Atacamy: Když se poušť mění před očima
Za Plačícím dědečkem do mrazivé Atacamy: Když se poušť mění před očima
Lidé a země