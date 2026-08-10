Agresor útočil na fotbalovém hřišti: Jednoho pořezal na obličeji, druhého udeřil tyčí
S nožem a tyčí v ruce podle policie napadl dva muže v sobotu na fotbalovém hřišti v Huzové na Olomoucku opilý mladík (21). Napadení skončili v péči lékařů. Podezřelý utekl, policisté ho však vypátrali a zadrželi.
Hrozí mu až 12 let vězení, sdělil ČTK mluvčí olomoucké krajské policie Libor Hejtman.
Incident se stal v sobotu před 23:00. „Muž (21) posilněn alkoholem nejprve slovně pokřikoval po lidech kolem sebe, na což mu jeden z nich řekl, aby odešel domů se vyspat. Mladík s vulgární poznámkou odešel, ale zhruba za dvě hodiny se vrátil i s bojovnou náladou,“ popsal incident policejní mluvčí.
Muž, který mladíka předtím vykázal, se ho opět vydal z hřiště vypovědět. „Mladší muž jej však nečekaně napadl kuchyňským nožem a způsobil mu hluboké řezné rány v obličeji. Zraněnému přispěchal na pomoc druhý z hostů, který od útočníka schytal ránu tyčí do hlavy, po níž upadl na zem,“ uvedl mluvčí.
Policisté podezřelého dopadli ještě před půlnocí a následně ho obvinili z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z výtržnictví.
Krajskému státnímu zástupci kriminalisté podali podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby. O vazbě rozhodnuto zatím nebylo, doplnil pro ČTK Hejtman.
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