Míšu (†17) našli uškrcenou a zasypanou: Osudná lež!

Míšu (†17) našli uškrcenou v lese: Osudná lež!
Míšu (†17) našli uškrcenou v lese: Osudná lež!
Michaela (†17) odešla v pyžamu, pak ji našli mrtvou.
Policie pro podezření z vraždy zatkla Jozefa (24).
Policie pro podezření z vraždy zatkla Jozefa (24).
Autor: Kamil Morávek - 
19. září 2026
17:45

Slovenská obec Stará Ľubovňa se stále vzpamatovává z příšerné smrti teprve sedmnáctileté Míši. Policie pro podezření z vraždy zatkla Jozefa (24). Jen pár dní před smrtí přitom dívku ohledně jejího vztahu k obviněnému vyslýchali policisté. Míša jim prý lhala... 

O návštěvě policie pouhých pár dní před tragédií informoval podle deníku Plus JEDEN DEŇ dívčin bratranec. Podle něj se policisté zajímali o situaci mezi Míšou a Jozefem. Míši se údajně vyptávali, jestli ji Jozef bije, jestli jí vyhrožuje a jestli se ho Míša bojí. Bratranec mladé ženy mimo jiné uvedl, že se mu svěřila, že vyšetřovatelům lhala. „Ptal jsem se, proč neřekla pravdu, na to jen mlčela,“ popsal.

Jozef měl Míšu uškrtit.
Jozef měl uškrtit studentku Míšu: Poslední slova před smrtí!

Když se následně Míši vyptal, co přesně policii zatajila, neodpověděla mu. Údajně prý vůbec nechtěla celou věc nijak řešit. Bratranec ve výpovědi uvedl i další detaily ke vztahu mezi Míšou a Jozefem. Pár prý tvořili přibližně dva roky. Dívka přitom opakovaně vztah ukončovala a opakovaně říkala, že s ním být nechce. „Neustále mu to opakovala a on to nedokázal pochopit. Pořád na ní dotíral,“ popsal Míšin příbuzný.

Měla se mu také svěřit, že ji Jozef bil a často jí vyhrožoval. Policii mimo jiné ukázal video z místa, kde později našli Míšino tělo. Jeho přesný obsah zveřejněn nebyl.

Vyšla jen v pyžamu

K tragické smrti sedmnáctileté Míši došlo v noci 15. srpna. Dívka odešla z domova jen v pyžamu a už se nevrátila. Její tělo se našlo o dva dny později zasypané listím. Pitva ukázala, že šlo o násilnou smrt a její příčinou bylo nejspíš uškrcení. Jozef se po nálezu těla šel sám přiznat na policii. Vyšlo najevo, že před činem si mimo jiné na internetu hledal, jak usmrtit člověka.

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Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR

Míšu (†17) našli uškrcenou v lese: Osudná lež!
Míšu (†17) našli uškrcenou v lese: Osudná lež!
Michaela (†17) odešla v pyžamu, pak ji našli mrtvou.
Policie pro podezření z vraždy zatkla Jozefa (24).
Policie pro podezření z vraždy zatkla Jozefa (24).

Témata:
SlovenskopolicievraždasmrtStará Ľubovňa
Kamil Morávek
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