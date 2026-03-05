Tajemná smrt na miliardářské superjachtě: V kajutě našli mrtvou ženu
Na luxusní superjachtě za desítky milionů eur která kotvila u Mallorky došlo k záhadnému úmrtí. Na palubě plavidla patřícího německému miliardáři byla nalezena mrtvá 29letá členka posádky. Okolnosti smrti mladé ženy zatím zůstávají nejasné a případ vyšetřuje španělská policie.
Superjachta „Lind“ se běžně pronajímá za více jak 7 milionů korun týdně a pluje pod vlajkou Kajmanských ostrovů. Nyní bude mít toto luxusní plavidlo navždy cejch smrti.
Nereagovala na zprávy
Na palubě našli v jedné z kajut tělo mladé ženy. Jak deníku Bild potvrdila španělská policie, jedná se o 29letou Britku. Na superjachtě pracovala jako členka posádky a pomáhala při údržbářských pracích na palubě. Kolegové ji začali postrádat kolem 21. hodiny, kdy loď kotvila v Palma de Mallorca a žena nereagovala na zprávy ani telefonáty.
Záchranáři okamžitě vyrazili do přístavu v Palmě kde jachta kotvila, ale ženě už nedokázali pomoci. Lékař na místě konstatoval smrt. Vyšetřovatelé se snaží přijít celé tragické události na kloub a vyslýchají příslušníky posádky. Na těle ženy ani v jeho okolí nebyly patrné žádné známky násilí, přesto forenzní expert a policie před provedením pitvy nedokázali určit přesnou příčinu smrti.
Unikátní jachta
Lind je motorová jachta postavená na zakázku, jejíž týdenní pronájem v hlavní sezoně má stát přes 7 milionů korun. Plavidlo o délce 52 metrů, bylo postaveno v Nizozemsku a exteriér navrhl oceňovaný designér Tim Heywood. Dosahuje maximální rychlosti něco přes 28 km/h a pojme až deset hostů a 13 členů posádky.
K honosnému vybavení patří venkovní kino, jacuzzi, posilovna a nafukovací trampolíny k vodním radovánkám. Současným majitelem superjachty má být německý miliardář Peter Alexander Wacker, který vlastní přibližně 10 % chemické společnosti Wacker Chemie AG.
Podle žebříčku Forbes z dubna 2024 byl jeho majetek odhadován na jednu miliardu dolarů.
