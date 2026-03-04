Záhadná smrt seniorů na Nymbursku: Otrávila ho?!
Kriminalisté od pondělí 23. února vyšetřují nález dvou mrtvých seniorů v bytě na Nymbursku. Sousedé na místo přivolali policii kvůli silnému zápachu linoucímu se chodbou z jednotky, ve které zesnulí bydleli. Průběh vyšetřování vyvolává spoustu otázek. Senior si měl stěžovat sousedovi, že ho chce žena otrávit.
Okolo nálezu dvou mrtvých seniorů v bytové jednotce z konce února se objevuje čím dál tím více otazníků. Policie zesnulé důchodce našla kvůli silnému zápachu vycházejícímu z jejich bytu. Podle Deníku bylo staršímu muži přes 90 let, jeho partnerka měla být přibližně o 20 let mladší.
Po vniknutí našli policisté těla ve značném stádiu rozkladu, mohla v bytě ležet i několik týdnů. Nic nenasvědčovalo jakémukoliv projevu násilí. Po soudní pitvě se domněnka potvrdila. „Nebylo prokázáno, že by došlo k násilnému úmrtí. Vzhledem ke stavu obou těl nebylo možné určit přesnou příčinu úmrtí. Ještě čekáme na výsledky z toxikologie, což trvá vždy delší dobu,“ sdělila policejní mluvčí.
Vyšetřovatelé se domnívají, že za smrt obou seniorů mohlo náhlé zdravotní přitížení. Jelikož muž podle sousedů trpěl pokročilou stařeckou demencí, při zhoršení seniorčina stavu jí nedokázal pomoct. Nakonec se zhoršilo i jeho zdraví a společně doma zesnuli. Případ má ale několik nevyjasněných skulin.
„Nejsem tady dlouho, ale vídal jsem je. Pánovi bylo tuším 93 let. A myslím, že už se na něm značně projevovala stařecká demence. Třeba mi přišel říct, že se ho žena snaží otrávit. Ale já jsem to přičítal tomu, že už mu lidově řečeno hrabalo,“ popsal jeden ze sousedů pro Deník. Podle souseda nesedí ani náhlé úmrtí ženy z páru. Údajně se jevila jako naprosto vitální a plná energie. Případ policie dále vyšetřuje.
