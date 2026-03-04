Záhadná smrt seniorů na Nymbursku: Otrávila ho?!

Nález těl v Lysé nad Labem. (23.2.2026)
Nález těl v Lysé nad Labem. (23.2.2026)
Nález těl v Lysé nad Labem (23.2.2026)
Nález těl v Lysé nad Labem. (23.2.2026)
Nález těl v Lysé nad Labem. (23.2.2026)
Autor: nkc - 
4. března 2026
12:35

Kriminalisté od pondělí 23. února vyšetřují nález dvou mrtvých seniorů v bytě na Nymbursku. Sousedé na místo přivolali policii kvůli silnému zápachu linoucímu se chodbou z jednotky, ve které zesnulí bydleli. Průběh vyšetřování vyvolává spoustu otázek. Senior si měl stěžovat sousedovi, že ho chce žena otrávit.

Okolo nálezu dvou mrtvých seniorů v bytové jednotce z konce února se objevuje čím dál tím více otazníků. Policie zesnulé důchodce našla kvůli silnému zápachu vycházejícímu z jejich bytu. Podle Deníku bylo staršímu muži přes 90 let, jeho partnerka měla být přibližně o 20 let mladší.

Po vniknutí našli policisté těla ve značném stádiu rozkladu, mohla v bytě ležet i několik týdnů. Nic nenasvědčovalo jakémukoliv projevu násilí. Po soudní pitvě se domněnka potvrdila. „Nebylo prokázáno, že by došlo k násilnému úmrtí. Vzhledem ke stavu obou těl nebylo možné určit přesnou příčinu úmrtí. Ještě čekáme na výsledky z toxikologie, což trvá vždy delší dobu,“ sdělila policejní mluvčí.

Vyšetřovatelé se domnívají, že za smrt obou seniorů mohlo náhlé zdravotní přitížení. Jelikož muž podle sousedů trpěl pokročilou stařeckou demencí, při zhoršení seniorčina stavu jí nedokázal pomoct. Nakonec se zhoršilo i jeho zdraví a společně doma zesnuli. Případ má ale několik nevyjasněných skulin.

„Nejsem tady dlouho, ale vídal jsem je. Pánovi bylo tuším 93 let. A myslím, že už se na něm značně projevovala stařecká demence. Třeba mi přišel říct, že se ho žena snaží otrávit. Ale já jsem to přičítal tomu, že už mu lidově řečeno hrabalo,“ popsal jeden ze sousedů pro Deník. Podle souseda nesedí ani náhlé úmrtí ženy z páru. Údajně se jevila jako naprosto vitální a plná energie. Případ policie dále vyšetřuje.

Video  Nález těl v Lysé nad Labem (23. 2. 2026)  - Blesk: David Malík
Video se připravuje ...
Nález těl v Lysé nad Labem. (23.2.2026)
Nález těl v Lysé nad Labem. (23.2.2026)
Nález těl v Lysé nad Labem (23.2.2026)
Nález těl v Lysé nad Labem. (23.2.2026)
Nález těl v Lysé nad Labem. (23.2.2026)

Témata:
smrtdůchodcelysá nad labemotravavyšetřovánísousedseniorkriminalistapachrozkladdemencesmradpuchokres Nymburkpolicie
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Toníček a Andělka z Četnických humoresek: Pravda o smrti v nejsmutnějším dílu!
Toníček a Andělka z Četnických humoresek: Pravda o smrti v nejsmutnějším dílu!
Aha!
Vypadá jako rosolovitý lívanec, ale léčí tělo: Proč pít kombuchu každý den?
Vypadá jako rosolovitý lívanec, ale léčí tělo: Proč pít kombuchu každý den?
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Jak se rychle zklidnit, když jste ve stresu? 4 tipy, které rozhodně zaberou
Jak se rychle zklidnit, když jste ve stresu? 4 tipy, které rozhodně zaberou
Moje zdraví
Daniel to zná z Česka, s výdejními boxy se u vás inspirujeme, říká Křetínského manažer v Royal Mail
Daniel to zná z Česka, s výdejními boxy se u vás inspirujeme, říká Křetínského manažer v Royal Mail
e15
Kuchta v derby? Má své kouzlo. Slavia nehraje v TOP formě, sparťané musí běhat
Kuchta v derby? Má své kouzlo. Slavia nehraje v TOP formě, sparťané musí běhat
iSport
Macinkův hloupý pokus: Chtěl ve sněmovně ztrapnit exkomunistu Pavla, sám seděl mezi dvěma komunisty
Macinkův hloupý pokus: Chtěl ve sněmovně ztrapnit exkomunistu Pavla, sám seděl mezi dvěma komunisty
Reflex
Výjimečnost i křehkost přírody. Czech Nature Photo hledá snímky se silným příběhem
Výjimečnost i křehkost přírody. Czech Nature Photo hledá snímky se silným příběhem
Lidé a země