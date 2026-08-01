Matka měla v bytě 5 tělíček novorozenců! Obvinili ji z vražd

Matka pěti mrtvých novorozenců v Orange čelí obvinění z vraždy
Matka pěti mrtvých novorozenců v Orange čelí obvinění z vraždy
Ženu ve středu prokuratura vzala do vazby
V pátek ji pak obvinila z pěti vražd osob mladších 15 let
Policie celkem identifikovala pět různých tělíček
Autor: Kamil Morávek - 
1. srpna 2026
14:07

Nejen celou Francii šokoval v úterý nález tělíček pěti mrtvých novorozenců v bytě v Orange. Ty objevil partner ženy, která tou dobou byla kvůli dalšímu porodu hospitalizovaná. Matka nyní čelí obvinění z vražd. Jejího partnera soud z vazby propustil.

Dvaatřicetiletou ženu poslal soud v pátek do vazby. Policie ji zatkla ve středu, hned po propuštění z nemocnice. Tam byla v neděli převezena po domácím porodu. Jejímu partnerovi přišlo zvláštní, že se o těhotenství dozvěděl velmi pozdě a rozhodl se tak prohledat ženin byt. Našel v něm krabice s ostatky pěti dětí.

 

Pár spolu kromě novorozence vychovává ještě dvě další děti ve věku 8 a 9 let. Ty jsou momentálně v péči jiných příbuzných. Novorozence nechal orgán na ochranu dětí od rodiny odebrat. „Je třeba, aby úřady situaci co nejrychleji posoudily,“ citoval vyjádření prokuratury deník Le Monde.

Matka nyní čelí pěti obviněním z vraždy osoby mladší 15 let. Ve vazbě byl i její partner, toho však soud ve čtvrtek propustil. Vyšetřování nadále pokračuje.

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Obhájce Radek Dřevěný ke kauze smrti hocha na hřisti v Břeclavi
Zdroj: TV Blesk Zdeněk Matyáš

Matka pěti mrtvých novorozenců v Orange čelí obvinění z vraždy
Matka pěti mrtvých novorozenců v Orange čelí obvinění z vraždy
Ženu ve středu prokuratura vzala do vazby
V pátek ji pak obvinila z pěti vražd osob mladších 15 let
Policie celkem identifikovala pět různých tělíček

 

Témata:
smrtobviněnísmrt novorozencesmrt dítěteobvinění z vraždyvraždaFrancieporodOrange
Kamil Morávek
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