Matka měla v bytě 5 tělíček novorozenců! Obvinili ji z vražd
Nejen celou Francii šokoval v úterý nález tělíček pěti mrtvých novorozenců v bytě v Orange. Ty objevil partner ženy, která tou dobou byla kvůli dalšímu porodu hospitalizovaná. Matka nyní čelí obvinění z vražd. Jejího partnera soud z vazby propustil.
Dvaatřicetiletou ženu poslal soud v pátek do vazby. Policie ji zatkla ve středu, hned po propuštění z nemocnice. Tam byla v neděli převezena po domácím porodu. Jejímu partnerovi přišlo zvláštní, že se o těhotenství dozvěděl velmi pozdě a rozhodl se tak prohledat ženin byt. Našel v něm krabice s ostatky pěti dětí.
Pár spolu kromě novorozence vychovává ještě dvě další děti ve věku 8 a 9 let. Ty jsou momentálně v péči jiných příbuzných. Novorozence nechal orgán na ochranu dětí od rodiny odebrat. „Je třeba, aby úřady situaci co nejrychleji posoudily,“ citoval vyjádření prokuratury deník Le Monde.
Matka nyní čelí pěti obviněním z vraždy osoby mladší 15 let. Ve vazbě byl i její partner, toho však soud ve čtvrtek propustil. Vyšetřování nadále pokračuje.
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