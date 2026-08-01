Hrůza na dovolené v Řecku! Turistku našli mrtvou v kufru: Vyšetřování přineslo mrazivé odhalení
Smrt britské turisty, jejíž tělo našli v kufru v opuštěné budově v Athénách, provází další děsivé odhalení. Policie zjistila, že její mobilní telefon zůstal aktivní ještě několik dní po smrti a někdo z něj rozesílal zprávy. Kriminalisté se domnívají, že šlo o snahu vzbudit dojem, že žena je stále naživu.
Elisabeth Jane Rossová (†38) přiletěla do Řecka na konci června z Edinburghu a pobývala u známých. Naposledy o sobě dala vědět 15. července. O tři dny později objevil bezdomovec její tělo ukryté v kufru v opuštěném domě v athénské čtvrti Kypseli.
Žena u sebe neměla doklady, její totožnost se proto podařilo potvrdit až po několika dnech. Případ mezitím převzali řečtí kriminalisté, kteří kvůli možným mezinárodním souvislostem spolupracují také s Interpolem a americkými úřady. Smrt od začátku vyšetřují jako násilný trestný čin.
Pitva zatím neodhalila známky škrcení ani smrtelná poranění hlavy. Odpověď na otázku, co Elisabeth skutečně zabilo, mají přinést až výsledky toxikologických testů.
Vyšetřovatelé současně analyzují kamerové záznamy, telefonní data i pohyb ženy v posledních dnech života. Prověřují osoby, s nimiž byla v kontaktu, a snaží se objasnit i záhadnou aktivitu jejího mobilního telefonu po smrti. Podle britského deníku The Times z něj měl někdo ještě několik dní rozesílat zprávy, aby vyvolal dojem, že žena je stále naživu.
Policisté zároveň znovu procházejí okolí opuštěné budovy, vyslýchají svědky a skládají dohromady poslední hodiny života osmatřicetileté turistky. Stále není jasné, kdo ji do opuštěného domu nalákal, jak se kufr s jejím tělem na místo dostal ani kdo za její smrtí stojí.
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