Otřesný nález: Pět mrtvých tělíček! Zadrželi matku
Matka pěti mrtvých novorozenců nalezených v jejím bytě ve francouzském Orange byla ve středu vzata do vazby. Mrtvé děti našel partner ženy, která byla od neděle v nemocnici po domácím porodu zdravého dítěte.
„Prokuratura v Carpentras případ postoupila prokuratuře v Avignonu,“ uvedl před oficiálním potvrzením deník Le Parisien s tím, že úřady zahájily vyšetřování pro vraždu osoby mladší 15 let. Podle deníku byla žena zadržena po propuštění z nemocnice.
Muž začal pátrat ve společném bytě, protože ho znepokojilo, že se znovu dozvěděl pozdě o jejím těhotenství. Poté, co pozůstatky nalezl, informoval o tom místní úřady. Kromě nově narozeného dítěte pár vychovává další dvě děti ve věku osm a devět let.
Prokuratura kvůli dvěma starším dětem kontaktovala orgán sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň dočasně nařídila umístění v neděli narozeného chlapečka mimo rodinu.
Případy opakovaných vražd novorozenců po porodu nejsou vzácné. Příčinou bývá narušený úsudek matky nebo utajené těhotenství, o kterém nevědělo ani nejbližší okolí.
Nejzávažnější případ vraždy novorozenců byl odhalen v roce 2010, kdy bylo na zahradě rodičů zdravotní sestry Dominique Cottrezové nalezeno osm zakopaných těl novorozenců. Cottrezová byla v roce 2015 odsouzena k devíti letům vězení.
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