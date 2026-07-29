Otřesný nález: Pět mrtvých tělíček! Zadrželi matku

Matka pěti mrtvých novorozenců v Orange byla vzata do vazby.
Matka pěti mrtvých novorozenců v Orange byla vzata do vazby.
Žena byla v nemocnici po domácím porodu zdravého dítěte.
Její partner našel v bytě krabici s ostatky novorozenců.
Policie celkem identifikovala pět různých těl.
Aktualizováno -
29. července 2026
14:14
Autor: ČTK - 
29. července 2026
13:40

Matka pěti mrtvých novorozenců nalezených v jejím bytě ve francouzském Orange byla ve středu vzata do vazby. Mrtvé děti našel partner ženy, která byla od neděle v nemocnici po domácím porodu zdravého dítěte.

„Prokuratura v Carpentras případ postoupila prokuratuře v Avignonu,“ uvedl před oficiálním potvrzením deník Le Parisien s tím, že úřady zahájily vyšetřování pro vraždu osoby mladší 15 let. Podle deníku byla žena zadržena po propuštění z nemocnice.

Muž začal pátrat ve společném bytě, protože ho znepokojilo, že se znovu dozvěděl pozdě o jejím těhotenství. Poté, co pozůstatky nalezl, informoval o tom místní úřady. Kromě nově narozeného dítěte pár vychovává další dvě děti ve věku osm a devět let.

Prokuratura kvůli dvěma starším dětem kontaktovala orgán sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň dočasně nařídila umístění v neděli narozeného chlapečka mimo rodinu.

Případy opakovaných vražd novorozenců po porodu nejsou vzácné. Příčinou bývá narušený úsudek matky nebo utajené těhotenství, o kterém nevědělo ani nejbližší okolí.

Nejzávažnější případ vraždy novorozenců byl odhalen v roce 2010, kdy bylo na zahradě rodičů zdravotní sestry Dominique Cottrezové nalezeno osm zakopaných těl novorozenců. Cottrezová byla v roce 2015 odsouzena k devíti letům vězení.

Matka pěti mrtvých novorozenců v Orange byla vzata do vazby.
Matka pěti mrtvých novorozenců v Orange byla vzata do vazby.
Žena byla v nemocnici po domácím porodu zdravého dítěte.
Její partner našel v bytě krabici s ostatky novorozenců.
Policie celkem identifikovala pět různých těl.

Témata:
smrtnovorozenecsmrt novorozencesmrt dítěteFrancieLe ParisienAvignonCarpentras
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