Brutální vražda těhotné Marie (†21): Z břicha jí zmizela nenarozená dcera

Brutální vražda těhotné Marie (†21): Z břicha jí zmizela nenarozená dcera
Brutální vražda těhotné Marie (†21): Z břicha jí zmizela nenarozená dcera
Žena, s níž Mariu (†21) viděli naposledy, zadržela policie.
Žena, s níž Mariu (†21) viděli naposledy, zadržela policie.
Těhotnou Mariu (†21) našli ubodanou, po miminku policie pátrá.
Autor: Štěpánka Grofová - 
28. července 2026
21:12

Kolumbií otřásá mimořádně brutální případ. María Camila Potosíová, která byla v osmém měsíci těhotenství, zmizela cestou za údajnou kamarádkou. O několik dní později našli její svázané tělo s bodnými ranami. Z jejího břicha zmizela nenarozená holčička, po níž policie stále pátrá.

María z kolumbijského Cali zmizela 16. července poté, co odešla s ženou vydávající se za její známou. Bezpečnostní kamery zachytily obě ženy při odjezdu na motorce. O čtyři dny později našli vyšetřovatelé tělo mladé ženy u řeky Meléndez na okraji města. Měla nejméně čtyři bodná poranění, byla svázaná na rukou i nohou a zabalená v prostěradlech. Nejotřesnější zjištění ale přišlo až při ohledání těla, z jejího břicha totiž zmizela nenarozená holčička.

Podezřelou přivedla policii vlastní rodina

Vyšetřování se rychle zaměřilo na ženu, již kamery zachytily s Marií jako poslední. Podle informací deníku El Colombiano ji po zveřejnění záběrů poznala vlastní rodina a sama ji předala úřadům.

Její bývalý partner následně uvedl, že se žena v den Mariina zmizení domů vůbec nevrátila a nereagovala ani na jeho zprávy. Když se objevila následující den, chovala se „jako by se nic nestalo“. Tvrdil také, že už v minulosti dvakrát předstírala těhotenství a v jednom případě oznámila, že o dítě přišla.

Policie zatím nepotvrdila, že právě ona stojí za zmizením nenarozeného dítěte. Podle velitele policie Herberta Benavidese byla žena obviněna a kriminalisté prověřují i možné zapojení dalších nejméně čtyř lidí.

Rodina stále doufá

Vyšetřovatelé zatím nepotvrdili, zda se holčička narodila živá ani kde se nachází. Případ proto vyšetřují mimo jiné jako nucené zmizení, vraždu se zvláštní přitěžující okolností, mučení a maření vyšetřování.

Starosta města Cali Alejandro Eder zvýšil odměnu za informace vedoucí k dopadení pachatelů na 200 milionů kolumbijských pesos, tedy přibližně 1,35 milionu korun.

Zdrcená matka zavražděné Marie přesto neztrácí naději. „Pořád věřím a doufám, že moje vnučka je naživu,“ řekla médiím. Rodina měla na příchod holčičky už vše připravené a porod očekávala 12. srpna. Teď místo radostných příprav prožívá bolestivé čekání.

Brutální vražda těhotné Marie (†21): Z břicha jí zmizela nenarozená dcera
Brutální vražda těhotné Marie (†21): Z břicha jí zmizela nenarozená dcera
Žena, s níž Mariu (†21) viděli naposledy, zadržela policie.
Žena, s níž Mariu (†21) viděli naposledy, zadržela policie.
Těhotnou Mariu (†21) našli ubodanou, po miminku policie pátrá.

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pátránívraždamotorkanenarozené dítěmučenítěhotná ženapolicierodinaKolumbieCaliEl ColombianoMeléndezCarlos García y GarcíaAlejandro Éder
Štěpánka Grofová
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