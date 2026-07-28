Za dva roky dvě štěňata? Ne, deset! Čivava z množírny skončila po dvou císařských řezech na bazoši

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Rodina Vejrostova a fenka Xyra
Xyra je velmi ustrašená a psychicky zlomená
Takhle to vypadá na dvorku, všude samá čivava.
Chovatelská stanice Sweet Melody Vlaďky Samcové
Autor: Kateřina Lang - 
28. července 2026
05:00

Na první pohled roztomilá čivava. Fenka Xyra ale prošla peklem. Během dvou let dvakrát porodila, podstoupila dva císařské řezy a dnes se bojí téměř všeho. Rodina z Brna ji koupila od chovatelky Vlaďky Samcové z Nové Vsi u Pohořelic jako zdravého psa s průkazem původu. Ani jedno se nepotvrdilo.

Na inzerát narazili Vejrostovi na portálu Bazoš.cz. Chovatelka nabízela fenku za osm tisíc korun. „Našli jsme inzerát paní Samcové na dvouletou čivavku jménem Xyra. Domluvili jsme si u ní návštěvu,“ popisuje Lukáš Vejrosta. To, co rodina na místě uviděla, ale rozhodně nečekala. „Nikdy nevymažu ten pohled z hlavy. Byl to dům hrůzy, Xyruška tam ležela v kleci a všude štěňata v přepravkách, po kterých lezly mouchy a mravenci,“ řekla Blesk tlapkám paní Petra, manželka Lukáše Vejrosty. Právě soucit nakonec rozhodl a rodina si fenku odvezla domů. Hned následující den s ní zamířila na veterinární kliniku.

Rodina Vejrostova a fenka Xyra Rodina Vejrostova a fenka Xyra | Kateřina Lang

Nemocná a zlomená

Vyšetření ukázalo, že fenka má velmi zanedbané zuby a vrozenou luxaci patel třetího stupně, tedy vykloubené čéšky. „Tato operace nás bude stát kolem 30 tisíc korun. Revize chrupu stála 1800 korun,“ dodal majitel. Vedle zdravotních problémů si Xyra nese i psychické následky života v množírně. „Bojí se, když zafouká vítr, jen se venku nadzvedne lístek od stromu. Hlavně je taková bez života. Jako socha,“ popisuje paní Petra. Podle informací, které rodině dala sama chovatelka, fenka během dvou let života dvakrát porodila. Celkem přivedla na svět deset štěňat a oba porody skončily císařským řezem.

Xyra krátce po příjezdu k rodině Vejrostových Xyra krátce po příjezdu k rodině Vejrostových | Kateřina Lang

Bez průkazu i očkování

Přestože měla být Xyra prodána jako pes s průkazem původu, rodina při převzetí nedostala ani očkovací průkaz, ani slíbené dokumenty. K dispozici měla pouze kupní smlouvu a pokyn poslat osm tisíc korun na bankovní účet. Po návštěvě veterináře se ale rodina rozhodla platbu zadržet a chtěla situaci s chovatelkou řešit. „Paní Samcová všechno popřela a trvala na zaplacení. Osm tisíc chtěla poslat na bankovní účet, který byl veden na někoho jiného. To už mi začalo být podezřelé," vysvětloval nový majitel fenky.

Chovatelská stanice Sweet Melody Vlaďky Samcové Chovatelská stanice Sweet Melody Vlaďky Samcové | Kateřina Lang

Podněty úřadům

Pan Lukáš se proto obrátil na úřady. „Paní Samcová se k tomu postavila zády, tak jsem s ní v občanskoprávním sporu. Veškeré informace jsem předal KVS, hospodářské kriminálce a podal jsem podnět finančnímu úřadu.“ Chovatelskou stanici Sweet Melody prověřuje kriminální policie už od začátku roku, kdy trestní oznámení podaly také Blesk tlapky. Vyšetřování zatím pokračuje a chovatelce dosud nebyla činnost zakázána. 

Druhá šance

Rodina přiznává, že až při koupi zjistila, odkud fenka pochází. O to víc byla rozhodnutá jí pomoci. „Když jsme zjistili, že je to pejsek z množírny, tak jsme jí chtěli dát nový domov a taky další šanci, aby se mohla mít taky dobře doma,“ řekla slečna Tereza, dcera manželského páru.

Rodina chtěla fenu od Samcové zachránit Rodina chtěla fenu od Samcové zachránit | Kateřina Lang

Průkaz původu

Později navíc vyšlo najevo, že deklarovaný průkaz původu nepochází z chovu registrovaného pod Mezinárodní kynologickou federací (FCI). Chovatelka využívá registraci u Evropské kynologické  federace (FCE), která není mezinárodní federací uznávána a nepodléhá stejným pravidlům kontroly. Rodina proto vyzývá další zájemce o štěňata, aby podobné případy nenechávali bez povšimnutí. „Pokud ještě někdo naletí stejně jako my, tak by neměl být lhostejný a dělat s tím něco. Může stejně jako já podat podněty na úřady a začít s případnou množírnou bojovat,“ uzavřel pan Lukáš.

Rodina Vejrostova a fenka Xyra
Rodina Vejrostova a fenka Xyra
Xyra je velmi ustrašená a psychicky zlomená
Takhle to vypadá na dvorku, všude samá čivava.
Chovatelská stanice Sweet Melody Vlaďky Samcové

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