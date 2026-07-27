Krvavý útok v Paříži: Agresor pobodal tři ženy

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Reuters)
Autor: ČTK - 
27. července 2026
14:15

Francouzská policie zadržela muže, který v Paříži napadl tři ženy nožem. K útoku došlo poblíž stanice Porte de Clichy. Dvě z napadených žen utrpěly těžká zranění a skončily v nemocnici. Motiv činu zatím vyšetřovatelé neznají. Útočníka se podařilo zadržet díky policistovi v civilu. 

Francouzská policie v pondělí zadržela muže, který v Paříži pobodal tři ženy, z nichž dvě mají těžká zranění. Médiím to v pondělí sdělil ministr vnitra Laurent Nuňez. Motiv útoku vyšetřovatelé zjišťují.

Muž zaútočil přibližně půl hodiny před polednem dvěma kuchyňskými noži poblíž stanice Porte de Clichy na severozápadě francouzské metropole, informovala podle agentury AFP pařížská prefektura. Všechny napadené ženy ve věku 19, 24 a 36 let byly převezeny do nemocnice, dvě z nich s těžkými zraněními. Žádná však není v ohrožení života, upřesnil Nuňez.

Pravděpodobného útočníka vyzbrojeného dvěma noži zadržel policista, který byl v tu chvíli mimo službu, uvedl ministr, který ocenil odvahu strážce zákona. Totožnost ani motiv pachatele zatím policie nezná.

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Lidé v panice utíkají od katedrály Notre-Dame poté, co na policistu kladivem zaútočil muž
Zdroj: Twitter.com

Témata:
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