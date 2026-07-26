Hrůza v Berlíně: Do lidí najelo auto! Útok islamistického terorismu?!
Jeden člověk zahynul a dalších 29 je zraněných, když do lidí na sobotní akci v Berlíně najelo auto. Útok byl podle všeho islamistický terorismus. Podezřelý útočník, 21letý Abdul B., je stále na útěku.
Do účastníků akce na podporu práv komunity LGBT+ nazvané Christopher Street Day v Berlíně v sobotu krátce před 22:00 SELČ najela dodávka. Při útoku zemřela jedna žena a 29 lidí utrpělo zranění, z toho tři jsou v přímém ohrožení života, dalších osm je vážně zraněno a dalších pět lehce, uvedl mluvčí berlínských hasičů Dominik Pretz.
„Podařilo se nám identifikovat podezřelého pachatele. Pokračují opatření proti tomuto podezřelému, který zatím nebyl zatčen. Policie však tohoto podezřelého zná jako člena islamistické scény v Berlíně,“ sdělil podle Reuters policejní mluvčí Florian Nath.
Podle policie existují protichůdné verze, zda se jednalo o jednoho, nebo více pachatelů. Svědci uvedli, že někteří lidé byli také zraněni bodnými ranami. Útok byl podle všeho islamistický terorismus. Na tiskové konferenci na místě činu to dnes řekl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
„Jde o útok na naši svobodnou a otevřenou společnost. Po pokojném a pestrém pochodu hrdosti se shromáždění za tolerantní a mírumilovný Berlín stalo terčem toho nejbrutálnějšího útoku. Berlín je městem svobody - a právě naše svoboda byla dnes napadena tím nejstrašnějším způsobem,“ uvedl na síti X starosta Berlína Kai Wegner. Zároveň odmítl, že by nebyl pochod hrdosti dostatečně zabezpečený. Útok se odehrál několik stovek metrů od vyhrazené oblasti.
„Čin v Berlíně je odporný. Statisíce lidí z celého světa pokojně slavili na Christopher Street Day. Chtěli, abychom se k sobě chovali dobře a tolerantně,“ napsal německý kancléř Merz na síti X. Berlínská akce za práva komunity LGBT+ spojená s pochodem hrdosti se tradičně nazývá Christopher Street Day (CSD). „Je to útok na naši společnost,“ dodal kancléř.
Prezident Frank-Walter Steinmeier označil čin za „útok na naši otevřenou společnost, na náš způsob soužití“. Předsedkyně největší německé opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová bulvárnímu listu Bild řekla, že doufá, že pachatel bude brzy dopaden. Čin označila za „strašlivý islamistický útok“, který „nesmí zůstat bez následků“.
Podle Natha pachatelé po útoku vozidlo opustili v berlínském parku Tiergarten, zalesněné oblasti nedaleko Braniborské brány. Právě tam vůz předtím srazil několik lidí. Podle Natha jde o bílé vozidlo typu minivan či menší SUV, které bylo po nárazu zcela zdemolované.
Policie nad ránem vyhlásila veřejné pátrání po podezřelém 21letém Abdulovi B. Sobotní incident přitom označila za úmyslný útok. Přesný motiv činu zatím stále není jasný. Podezřelého policie popisuje jako štíhlého a přibližně 190 centimetrů vysokého muže s černými vlasy. „Prosím neoslovujte hledanou osobu v případě, že ji potkáte přímo, a vyhněte se kontaktu,“ uvedla policie s tím, že muž je možná ozbrojený. Do pátrání po pachateli se v noci zapojilo více než dvě tisícovky policistů, včetně příslušníků z Hamburku a dalších spolkových zemí.
Podle německých médií je možné, že dodávku řídil někdo jiný. Policie prověřuje informace, že řidič po nárazu dodávky do stromu v park vystoupil a bodal do lidí. Podle listu Bild upozornila německá policie i kolegy ve všech sousedních zemích včetně Česka. Také spolková policie, která má na starosti ochranu německých hranic, se do pátrání zapojila.
Česká policie na síti X uvedla, že nemá poznatky o tom, že by se podezřelý nacházel v Česku. S německými kolegy je v kontaktu. Jak se přesvědčil zpravodaj ČTK, místo činu je nadále uzavřené policejními páskami a ohledávají ho kriminalisté. Park Tiergarten, kde řidič s dodávkou vjel do lidí, prohledávají policisté s termokamerami.
Už dříve policisté uvedli, že je hledaný muž známý jako člen islamistické scény v Berlíně. Podle agentury DPA byl propuštěn z nápravného zařízení pro mladistvé teprve v květnu 2026. V souvislosti s útokem podnikla policie několik razií na různých místech Berlína. Jednou z nich byla také prohlídka bytu ve čtvrti Schöneberg, který je jedním z tradičních center komunity LGBT+ v Berlíně. Podezřelého se ale zadržet nepodařilo.
Solidaritu s Německem a komunitou LGBT+ vyjádřili také francouzský prezident Emmanuel Macron či italská premiérka Giorgia Meloniová. „Tváří v tvář nenávisti a násilí bude naší odpovědí vždy jednota, svoboda a ráznost,“ uvedl šéf Elysejského paláce. Meloniová odsoudila „veškeré formy nenávisti a extremismu“. „Stojíme po boku Německa a německého lidu,“ dodala italská premiérka. Útok na síti X odsoudili také zástupci českých opozičních stran - Pirátů, hnutí STAN či lidovců.
V plánu jsou v Berlíně pietní shromáždění. Zástupci komunity LGBT+ jedno svolali na 14:00 na náměstí u Braniborské brány. V evangelickém kostele Panny Marie na Alexandrově náměstí se v 16:30 uskuteční smuteční bohoslužba.
Pochodu hrdosti se už přes den zúčastnily statisíce lidí. Pochod končil na ulici 17. června, což je dlouhá dopravní tepna, která prochází Tiergartenem a vede až k Braniborské bráně, kde se od pátku konaly koncerty. Jedná se o jeden z největších průvodů tohoto druhu v Evropě.
Oblast Tiergartenu byla dějištěm závažných násilných incidentů už v minulosti. V únoru 2025, dva dny před parlamentními volbami, byl u nedalekého památníku holokaustu pobodán španělský turista. Na jižním okraji parku pak v prosinci 2016 tuniský útočník zabil 12 lidí, když s nákladním vozem najel do návštěvníků na vánočních trzích.