Exministryni (†78) našli v kaluži krve: Děsivé detaily vraždy

Vrah političky Widdecombeové ji měl 21krát udeřit kladivem do hlavy
Vrah političky Widdecombeové ji měl 21krát udeřit kladivem do hlavy
Vězeňská dodávka přiváží obviněného Kashifa Malika k soudu
Kashif Malik u soudu
Británie obvinila 28letého muže podezřelého z vraždy političky Widdecombeové
Autor: ČTK - 
22. července 2026
16:34

Muž obviněný z vraždy pravicové političky Ann Widdecombeové udeřil bývalou britskou poslankyni 21krát do hlavy kladivem, uvedli ve středu státní zástupci před londýnským soudem. Informovala o tom agentura Reuters. Osmadvacetiletý Joshua Kerry stanul před magistrátním soudem ve Westminsteru. Widdecombeová byla nalezena mrtvá 9. července ve svém domě na venkově v jihozápadní Anglii. Útok se podle vyšetřovatelů odehrál den předtím. Státní zastupitelství v pondělí uvedlo, že policie stále vyšetřuje, zda vražda neměla politický či teroristický motiv.

Podle státního zástupce Kashifa Malika bezpečnostní kamera v domě političky zachytila celý čin. Malik soudu sdělil, že záznam z kamery ukazuje, jak Kerry vstoupil do domu Widdecombeové, která právě obědvala, a zeptal se jí: „Nemáš náhodou bankovní karty a doklady?“. Kamera následně zachytila, jak ji opakovaně tluče kladivem. Poté, co ji udeřil 21krát, Kerry podle prokuratury vzal ženinu peněženku a odešel.

 

Osmasedmdesátiletá Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní ministryně za vlád konzervativního premiéra Johna Majora. Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK.

V posledním desetiletí byli zavražděni dva britští poslanci. Labouristickou poslankyni Jo Coxovou v době brexitové kampaně v roce 2016 smrtelně postřelil a pobodal neonacista. Konzervativního poslance Davida Amesse v roce 2021 ubodal muž inspirovaný militantní skupinou Islámský stát.

Vrah političky Widdecombeové ji měl 21krát udeřit kladivem do hlavy
Vrah političky Widdecombeové ji měl 21krát udeřit kladivem do hlavy
Vězeňská dodávka přiváží obviněného Kashifa Malika k soudu
Kashif Malik u soudu
Británie obvinila 28letého muže podezřelého z vraždy političky Widdecombeové

Témata:
smrtkladivopolitičkavraždaAnglieWestminsterAnn Widdecombe
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