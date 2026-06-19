Podivín hodil chlapce (3) mezi krokodýly: Skočila pro něj majitelka zoo

Pohotová manželka majitele zoo zachránila chlapci život.
Pohotová manželka majitele zoo zachránila chlapci život.
Tracey Johnsonová neváhala a skočila pro chlapce do výběhu.
Andy Johnson, majitel zoo.
Zoo, kde došlo k děsivému incidentu.
Autor: Andrea Vídeňská - 
19. června 2026
17:00

Výlet do zoologické zahrady se během několika vteřin proměnil v horor. Tříletého chlapce hodil podivný muž do ohrady s krokodýly. Policisté ho zadrželi pro podezření z pokusu o vraždu. Pohotová manželka majitele zoo skočila mezi krvelačné plazy a chlapce zachránila. Ten teď bojuje v nemocnici o život v kritickém, ale stabilizovaném stavu.

Děsivé drama se odehrálo ve čtvrtek v zoologické zahradě Johnsons of Old Hurst v Anglii. Policisté přijali oznámení, že malý chlapec (3) skončil ve výběhu s krokodýly.

Skočila do výběhu 

Podle svědků měla v rozhodujících okamžicích zasáhnout Tracey Johnsonová, manželka majitele zoo. Neváhala ani minutu a skočila do výběhu. Dítě se snažila dostat do bezpečí. Chlapec utrpěl vážná zranění a záchranáři ho převezli do nemocnice v Cambridge, kde zůstává v kritickém, ale stabilizovaném stavu. Podle britských médií má zlomenou pánev a ruku a některé zdroje uvádějí, že na něj mohl zaútočit i jeden z krokodýlů.

Krátce poté policie zadržela nebezpečného muže (30) z Norfolku, kterého podezírá z pokusu o vraždu. Vyšetřovatelé vyslýchají návštěvníky zoologické zahrady a zjišťují, jak přesně k otřesné události došlo. Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by se zadržený muž a chlapec před incidentem znali. „V tuto chvíli se domníváme, že zadržený muž a dítě se navzájem neznali. Policisté poskytují podporu rodině chlapce v nemocnici,“ cituje detektivku Verity McCannovou deník Daily Star.

Zadržený není schopen výslechu

Zadržený muž byl mezitím propuštěn na kauci do 18. září, protože lékaři rozhodli, že momentálně není způsobilý k policejnímu výslechu. Zoo následně oznámila, že z úcty k rodině zůstane tropický pavilon až do odvolání uzavřen.

Krokodýli byli původně chováni k likvidaci zbytků masa z místního řeznictví. Postupem času se však právě oni stali základem zoologické zahrady, která dnes chová více než stovku zvířat. Rodina Johnsonových se krokodýlům věnuje už dvacet let. Místní zastupitelka Charlotte Loweová přiznala, že nechápe, jak se chlapec mohl do výběhu dostat. „Nemohu pochopit, jak se to mohlo stát. Mají tam všechna potřebná bezpečnostní opatření,“ uvedla. Dodala, že událost šokovala zejména místní obyvatele.

Pohotová manželka majitele zoo zachránila chlapci život.
Pohotová manželka majitele zoo zachránila chlapci život.
Tracey Johnsonová neváhala a skočila pro chlapce do výběhu.
Andy Johnson, majitel zoo.
Zoo, kde došlo k děsivému incidentu.

 

Témata:
chlapecpokus o vraždubatolerodinazoologická zahradaCambridgeAnglienemocniceKrokodýlNorfolkDaily Star
Andrea Vídeňská
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