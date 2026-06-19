Psí teror nedaleko Bratislavy: Smečka agresivních pitbulů napadá lidi i zvířata
V obcích Rovinka a Dunajská Lužná nedaleko Bratislavy došlo k vážnému incidentu. Po ulicích volně pobíhala agresivní smečka pitbulů. Ti útočili na každého, kdo jim přišel do cesty. Jeden pes dokonce smrtící útok nepřežil. Místní obyvatelé teď žijí ve strachu, že se podobná situace bude opakovat.
Obyvatele poklidných vesniček Rovinka a Dunajská Lužná nedaleko Bratislavy zachvátily v pondělí chvíle děsu a paniky. V ulicích tam pobíhala smečka agresivních psů bez jakéhokoli dohledu a bezhlavě útočila na všechny kolem.
Psi utekli majitelce
Podle dostupných informací psi v pondělí 15. června utekli svým majitelům. Tlupa útočila na kolemjdoucí i zvířata a situace zašla tak daleko, že jeden pes útok nepřežil. Na sociálních sítích se začaly šířit otřesné výpovědi svědků, kteří popisují, jak nezvladatelní psi napadali další zvířata a lidi se v panice bránili tím, co bylo zrovna po ruce.
„Od dnešního dne, pokud uvidím psa na volno, volám policii. Takhle dopadl téměř 12letý boxer po útoku dvou pitbulů. Ještě předtím napadli a zabili jiného psa. Můj boxer nemá 8 zubů,“ píše vytočený majitel napadeného psa. Majitelku zuřivé smečky se podařilo kontaktovat. Ta celou situaci svedla na návštěvu, která prý zapomněla zavřít bránu. „Volali mi policisté, že vlastně usmrtili malého psa. Tak si pro mě museli přijet a já jsem tam potom jela… Omluvila jsem se, že mě to upřímně mrzí,“ uvedla k situaci pro TV Markíza.
Psi už prý nikomu neublíží
Kolují také informace, že se do potyčky se psy zapojil jeden z majitelů napadených zvířat. Během ní mělo dojít i k poranění některých ze psů ze zuřivé smečky. Místní lidé se obávají, že se podobná situace bude opakovat. Obec proto zahájila kroky k prošetření celé události. Připravuje přestupkové řízení a zapojila i veterinární správu, která má prověřit podmínky chovu a zabezpečení psů.
Majitelka přislíbila spolupráci. „Nemám s tím problém, protože ti psi nikomu neublíží. Kdokoli může přijít na dvůr, oni mu neublíží. Takže asi utekli oba dva jako smečka. Neumím si to vysvětlit a moc mě to mrzí,“ dodala k situaci.
Zase roztomilí pejsánkové. 😡