Psí teror nedaleko Bratislavy: Smečka agresivních pitbulů napadá lidi i zvířata

Vesnici atakovali nezvladatelní psi.
Vesnici atakovali nezvladatelní psi.
Napadený boxer.
Majitelka situaci svádí na návštěvu, která prý zapomněla zavřít bránu.
Lidé sdíleli rozhořčené příspěvky na sociálních sítích.
Autor: Andrea Vídeňská - 
19. června 2026
11:02

V obcích Rovinka a Dunajská Lužná nedaleko Bratislavy došlo k vážnému incidentu. Po ulicích volně pobíhala agresivní smečka pitbulů. Ti útočili na každého, kdo jim přišel do cesty. Jeden pes dokonce smrtící útok nepřežil. Místní obyvatelé teď žijí ve strachu, že se podobná situace bude opakovat.

Obyvatele poklidných vesniček Rovinka a Dunajská Lužná nedaleko Bratislavy zachvátily v pondělí chvíle děsu a paniky. V ulicích tam pobíhala smečka agresivních psů bez jakéhokoli dohledu a bezhlavě útočila na všechny kolem.

Psi utekli majitelce

Podle dostupných informací psi v pondělí 15. června utekli svým majitelům. Tlupa útočila na kolemjdoucí i zvířata a situace zašla tak daleko, že jeden pes útok nepřežil. Na sociálních sítích se začaly šířit otřesné výpovědi svědků, kteří popisují, jak nezvladatelní psi napadali další zvířata a lidi se v panice bránili tím, co bylo zrovna po ruce. 

„Od dnešního dne, pokud uvidím psa na volno, volám policii. Takhle dopadl téměř 12letý boxer po útoku dvou pitbulů. Ještě předtím napadli a zabili jiného psa. Můj boxer nemá 8 zubů,“ píše vytočený majitel napadeného psa. Majitelku zuřivé smečky se podařilo kontaktovat. Ta celou situaci svedla na návštěvu, která prý zapomněla zavřít bránu. „Volali mi policisté, že vlastně usmrtili malého psa. Tak si pro mě museli přijet a já jsem tam potom jela… Omluvila jsem se, že mě to upřímně mrzí,“ uvedla k situaci pro TV Markíza.

Psi už prý nikomu neublíží

Kolují také informace, že se do potyčky se psy zapojil jeden z majitelů napadených zvířat. Během ní mělo dojít i k poranění některých ze psů ze zuřivé smečky. Místní lidé se obávají, že se podobná situace bude opakovat. Obec proto zahájila kroky k prošetření celé události. Připravuje přestupkové řízení a zapojila i veterinární správu, která má prověřit podmínky chovu a zabezpečení psů.

Majitelka přislíbila spolupráci. „Nemám s tím problém, protože ti psi nikomu neublíží. Kdokoli může přijít na dvůr, oni mu neublíží. Takže asi utekli oba dva jako smečka. Neumím si to vysvětlit a moc mě to mrzí,“ dodala k situaci.

Vesnici atakovali nezvladatelní psi.
Vesnici atakovali nezvladatelní psi.
Napadený boxer.
Majitelka situaci svádí na návštěvu, která prý zapomněla zavřít bránu.
Lidé sdíleli rozhořčené příspěvky na sociálních sítích.

Video  Rodina utekla z domu před zuřivým psem  - tv JOJ
Video se připravuje ...

 

Témata:
zvířeboxerpitbulSlovenskoagresivní pesnapadení psemsmečka psůBratislavaTV MarkízapesDunajská Lužná
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

BLESK plesk ( 19. června 2026 13:48 )

Zase roztomilí pejsánkové. 😡

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Gregorová si za Ondřejem stojí: I kdyby byl gay, stále je to můj syn
Gregorová si za Ondřejem stojí: I kdyby byl gay, stále je to můj syn
Aha!
Myslel, že krade rubíny. Střevíce z flitrů, které zloděj zahodil, jsou dnes nejdražší boty světa za 760 milionů
Myslel, že krade rubíny. Střevíce z flitrů, které zloděj zahodil, jsou dnes nejdražší boty světa za 760 milionů
Dáma
Krajinou mechu a perníku: Pohodový cyklovýlet s dětmi mezi Pardubicemi a Hradcem
Krajinou mechu a perníku: Pohodový cyklovýlet s dětmi mezi Pardubicemi a Hradcem
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
O2 má nové centrum pro dohled nad sítí. Zpracuje miliony událostí za sekundu
O2 má nové centrum pro dohled nad sítí. Zpracuje miliony událostí za sekundu
e15
Svět kritizuje český zápas: strašná reklama, totální nekvalita a panika. Hráli jako děti!
Svět kritizuje český zápas: strašná reklama, totální nekvalita a panika. Hráli jako děti!
iSport
Politici na fesťáku? Techno viking Petr Pavel, Turek převrací toiku a Schillerová šidí u stánku
Politici na fesťáku? Techno viking Petr Pavel, Turek převrací toiku a Schillerová šidí u stánku
Reflex
Dan Přibáň: Auto není tak důležité, hlavní je příběh!
Dan Přibáň: Auto není tak důležité, hlavní je příběh!
Lidé a země