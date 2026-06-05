Horor po cestě do školy: Chlapce (12) napadla smečka zuřivých psů

Chlapce na Slovensku napadla po cestě do školy smečka toulavých psů
Chlapce na Slovensku napadla po cestě do školy smečka toulavých psů
Na místě útoku zbylo chlapcovo oblečení a teniska
Na místě útoku zbylo chlapcovo oblečení a teniska
Kolem vesnice a osady se toulaví psi pohybují běžně
Autor: Kamil Morávek - 
5. června 2026
13:40

Chlapce ve Velké Lomnici napadla ve čtvrtek po cestě do školy smečka toulavých psů. K útoku došlo na louce mimo obec a hoch utrpěl vážná zranění. Ležícího v trávě s těžkým krvácením ho objevil kolemjdoucí.

Chlapec měl po útoku hluboké rány po celém těle a to včetně hlavy. Do školy ve Velké Lomnici šel z nedaleké osady Nový Dvůr. K útoku došlo mimo zastavené území, asi půl kilometru od osady. „Řekl, že na něho psi najednou zaútočili,“ popsala pro portál noviny.sk chlapcova příbuzná. Hoch skončil s hlubokými kousanci v nemocnici.

Podle starosty Velké Lomnice Petra Dudy šlo nejspíš o smečku toulavých psů, kteří v okolí zastaveného území žijí. „Šel po luční cestě, která není vymezená a veřejnost ji běžně nepoužívá,“ popsal. Proč mladík nešel po vyhrazeném chodníku pro školáky z osady, na jehož bezpečnost dohlížejí hlídky, není jasné.

Incidentem se zabývá policie, která hodlá divokou smečku odchytit. To však podle Dudy problém dlouhodobě nevyřeší. V přijetí tvrdších opatření mu prý brání slovenské zákony. „Už to došlo do stadia, kdy tu psi útočí na lidi. A já se ptám, jak dlouho to tak ještě bude?“ řekl. Současná nařízení jsou podle něj vágní a neúčinná.

Video  Na chlapce zaútočil vzteklinou nakažený bobr, do boje se zapojila celá rodina  - Facebook
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Chlapce na Slovensku napadla po cestě do školy smečka toulavých psů
Chlapce na Slovensku napadla po cestě do školy smečka toulavých psů
Na místě útoku zbylo chlapcovo oblečení a teniska
Na místě útoku zbylo chlapcovo oblečení a teniska
Kolem vesnice a osady se toulaví psi pohybují běžně

Témata:
dítězraněníSlovenskotoulavý pesnapadení psemsmečka psůVEĽKÁ LOMNICApesNový dvůr
Kamil Morávek
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