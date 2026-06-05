Horor po cestě do školy: Chlapce (12) napadla smečka zuřivých psů
Chlapce ve Velké Lomnici napadla ve čtvrtek po cestě do školy smečka toulavých psů. K útoku došlo na louce mimo obec a hoch utrpěl vážná zranění. Ležícího v trávě s těžkým krvácením ho objevil kolemjdoucí.
Chlapec měl po útoku hluboké rány po celém těle a to včetně hlavy. Do školy ve Velké Lomnici šel z nedaleké osady Nový Dvůr. K útoku došlo mimo zastavené území, asi půl kilometru od osady. „Řekl, že na něho psi najednou zaútočili,“ popsala pro portál noviny.sk chlapcova příbuzná. Hoch skončil s hlubokými kousanci v nemocnici.
Podle starosty Velké Lomnice Petra Dudy šlo nejspíš o smečku toulavých psů, kteří v okolí zastaveného území žijí. „Šel po luční cestě, která není vymezená a veřejnost ji běžně nepoužívá,“ popsal. Proč mladík nešel po vyhrazeném chodníku pro školáky z osady, na jehož bezpečnost dohlížejí hlídky, není jasné.
Incidentem se zabývá policie, která hodlá divokou smečku odchytit. To však podle Dudy problém dlouhodobě nevyřeší. V přijetí tvrdších opatření mu prý brání slovenské zákony. „Už to došlo do stadia, kdy tu psi útočí na lidi. A já se ptám, jak dlouho to tak ještě bude?“ řekl. Současná nařízení jsou podle něj vágní a neúčinná.