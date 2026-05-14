„Během širšího ohledání místa činu, kdy služební pes byl psovodem puštěn na volno, z blízkého křoví vyběhlo divoké prase, které psa napadlo,“ uvedla policejní mluvčí Eva Červenková a neuvěřitelný případ líčila dál:
„Odhodilo ho asi dva metry daleko do železničního kolejiště, kde pes po útoku zůstal ležet.“
Macův psovod ihned zareagoval. Křikem a gestikulací se mu podařilo divoké prase odehnat pryč.
„Bohužel služební pes Mac při napadení utržil osmicentimetrovou tržnou ránu na břiše. Ihned byl převezen ke služební veterinářce a podstoupil operaci,“ podotkla mluvčí.
Naštěstí nedošlo k poškození vnitřních orgánů. Mac si bude nyní nějaký čas užívat zaslouženého volna a po plném uzdravení se vrátí zpět do služby. Zlotřilý divočák zmizel v lese.
VIDEO: Drama v plzeňském Tescu! Mezi regály se prohánělo splašené divoké prase, jen těsně minulo pětiletého chlapce.
Drama v plzeňském Tescu! Mezi regály se prohánělo splašené divoké prase, jen těsně minulo pětiletého chlapce. Krimi-Plzeň