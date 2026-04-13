Rodinný pes zakousl dívku (†19): Leželi na posteli jako už stokrát!

Mladou dívku napadl rodinný pes, zraněním podlehla
Mladou dívku napadl rodinný pes, zraněním podlehla
Jamie ležela se psem na posteli, jako už nesčetněkrát
Zvíře ji však najednou napadlo a způsobilo jí smrtelmá zranění
Nepomohl ani rychlý zásah záchranářů
Autor: Kamil Morávek 
13. dubna 2026
18:14

Jamie-Lea Biscoeová z anglické vesnice Leaden Roding v pátek zemřela po napadení jejich rodinným psem. Ležela s ním na posteli, což prý dělala v předchozích letech naprosto běžně. Policie v souvislosti s případem zadržela jednoho muže. Proč přesně k tragédii došlo, je nyní předmětem vyšetřování.

Záchranáři přijeli do domu k mladé ženě s velmi vážnými zraněními. Ani navzdory okamžitě poskytnuté první pomoci se jim její život bohužel zachránit nepodařilo. Na místo přijeli ve tři čtvrtě na jedenáct večer. Pitvu policisté nařídili na neděli, výsledky však zatím neuveřejnili.

Policie na místě také zadržela sedmatřicetiletého muže, který by měl být majitelem psa. Během víkendu byl propuštěn na kauci. Psa samotného, rodinného miláčka, zadržela policie. Momentálně provádí testy, aby zjistila, o jakou jde přesně rasu. „Detektivové momentálně pracují přesčasy. Snažíme se co nejrychleji zjistit, co se přesně stalo,“ popsal pro BBC šéf místní policie Stuart Hooper.

„Máme specialisty, kteří v těchto těžkých chvílích spolupracují s rodinou oběti,“ pokračoval. Požádal veřejnost o respektování soukromí rodiny a vyzval kohokoliv s doplňujícími informacemi, aby se přihlásil. „Její život skončil tak strašně náhle, to utrpení musí být ohromné,“ uzavřel.

Video  Bóža trávil zimu venku, ve sněhu a mrazu. Úřady naštěstí zasáhly a odebraly ho  - Kateřina Lang, útulek Horšovský Týn
Video se připravuje ...

Mladou dívku napadl rodinný pes, zraněním podlehla
Mladou dívku napadl rodinný pes, zraněním podlehla
Jamie ležela se psem na posteli, jako už nesčetněkrát
Zvíře ji však najednou napadlo a způsobilo jí smrtelmá zranění
Nepomohl ani rychlý zásah záchranářů

Témata:
angliesmrtnapadení psempoliciepostelpesLeaden Roding
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

