Rodinný pes zakousl dívku (†19): Leželi na posteli jako už stokrát!
Jamie-Lea Biscoeová z anglické vesnice Leaden Roding v pátek zemřela po napadení jejich rodinným psem. Ležela s ním na posteli, což prý dělala v předchozích letech naprosto běžně. Policie v souvislosti s případem zadržela jednoho muže. Proč přesně k tragédii došlo, je nyní předmětem vyšetřování.
Záchranáři přijeli do domu k mladé ženě s velmi vážnými zraněními. Ani navzdory okamžitě poskytnuté první pomoci se jim její život bohužel zachránit nepodařilo. Na místo přijeli ve tři čtvrtě na jedenáct večer. Pitvu policisté nařídili na neděli, výsledky však zatím neuveřejnili.
Policie na místě také zadržela sedmatřicetiletého muže, který by měl být majitelem psa. Během víkendu byl propuštěn na kauci. Psa samotného, rodinného miláčka, zadržela policie. Momentálně provádí testy, aby zjistila, o jakou jde přesně rasu. „Detektivové momentálně pracují přesčasy. Snažíme se co nejrychleji zjistit, co se přesně stalo,“ popsal pro BBC šéf místní policie Stuart Hooper.
„Máme specialisty, kteří v těchto těžkých chvílích spolupracují s rodinou oběti,“ pokračoval. Požádal veřejnost o respektování soukromí rodiny a vyzval kohokoliv s doplňujícími informacemi, aby se přihlásil. „Její život skončil tak strašně náhle, to utrpení musí být ohromné,“ uzavřel.
