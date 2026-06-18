Nepovedená školní akce na Českokrumlovsku: Devět dětí skončilo v nemocnici
Devět dětí se zažívacími problémy převezli záchranáři v noci na čtvrtek do nemocnic na jihu Čech. Všechny děti byly na školní akci u Přední Výtoně na Českokrumlovsku. Měly průjem, zvracely a bolela je břicha.
„Záchranáři dětem zajistili žilní vstup, podali infuzní terapii a silný lék proti zvracení a nevolnosti. Po kompletním zajištění byly děti transportovány na dětská oddělení okolních nemocnic. Všichni pacienti byli po celou dobu při vědomí,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.
V následujících týdnech začne sezona letních pobytových táborů. Míra apeloval na to, aby organizátoři akcí dbali na všechny potřebné hygienické náležitosti. „Jedná se například o správné skladování a přípravu potravin, dostatečný pitný režim, čistotu zázemí a důslednou osobní hygienu dětí i dospělých. Zásadní je zejména pravidelné mytí rukou mýdlem a tekoucí vodou, a to především po použití toalety, před jídlem a při manipulaci s potravinami,“ uvedl mluvčí jihočeských záchranářů.
Na letních táborech na jihu Čech se loni o prázdninách vystřídalo více než 37.000 dětí. Podobný zájem bude zřejmě i letos. Jihočeští hygienici připravují desítky kontrol na akcích tohoto typu.
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