V zoo měli podezření na výskyt mývalů už předtím, než je odhalila fotopast. „Našli jsme stovky rozlámaných ulit škeblí říčních, které obývaly potok Korunka protékající naší zoo. Na stovkách metrů byly škeble, důležité třeba pro udržování čisté vody, vyloveny,“ řekl ochranář Otakar Závalský.
Mývalové, v Česku nepůvodní a z Německa se šířící druh bez přirozených nepřátel, byli ještě před 15 lety v ostravské zoo chováni. Pro zahradu je ale nyní prioritou chov silně ohrožených druhů.
Roztomilá, pruhovaná šelmička původem ze Severní Ameriky se u nás počítá již na tisíce. Nejvíce se vyskytuje v západních a jižních Čechách a jižní Moravě. Není výjimkou ani u Prahy. Jeho chov v zahradách i jako domácího mazlíčka je zakázaný v celé EU. Jedinou zoo, která má výjimku, je Zoo Tábor. Ta se totiž podílí na výzkumu jeho dlouhověkosti.
VIDEO: Medvídek mýval uvízl na Brněnsku na sloupě. (březen 2024)
Medvídek mýval uvízl na Brněnsku na sloupě HZS Jihomoravského kraje