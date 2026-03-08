„Je tady od předloňských povodní a zjevně se mu tady líbí. Zdá se nám, že jeho tempo je stále intenzivnější,“ řekl majitel Golf Parku Lhotka Petr Konečný.
„Některé stromy už museli skácet hasiči, hrozilo, že spadnou na příjezdovou cestu nebo parkoviště,“ dodal. Čilý hlodavec jich už značně ohlodal desítky. Obvod kmenu pro něj není překážkou.
Hmota „antibobr“
S tím, že mu akční tvor „sežere“ golfový areál, se ale majitel nehodlá smířit. „Stromy jsme začali už ošetřovat proti okusu speciální hmotou, která údajně bobrovi nechutná. Má vydržet až 20 let. Uvidíme, zda si to bude myslet i bobr,“ podotkl Konečný.
Pokud se ani tímto pokusem nepovede bobra vypudit jinam, chce majitel jednat s úřady o odchytu zvířete a jeho přemístění. Ideálně tam, kde by jeho práce se dřevem dávala větší smysl a byl užitečnější. Nic horšího se hlodavci stát nemůže, protože bobr je u nás chráněný.
