Po smrtelné srážce s Čechy skončil důstojník katamaránu ve vazbě: Loď plula bez zapnutého radaru ?!
Tragédii v chorvatském Splitu z konce minulého týdne vyšetřuje policie. První důstojník katamaránu, který se srazil s plachetnicí, je ve vazbě. Střet si vyžádal čtyři mrtvé Čechy. Existuje podezření, že důstojník řídil plavidlo bez zapnutých radarů a poplašných systému.
V neděli 14. června došlo v chorvatském Splitu ke střetu katamaránu s plachetnicí. Při nehodě přišli o život čtyři Češi, další člověk z Česka zůstává v nemocnici. Přestože se srážka stala ve vytíženém dopravním uzlu. Je na odpovědnosti důstojníků a kapitánů, aby zamezili nebezpečným situacím.
Policie případ od osudného dne vyšetřuje a snaží se přijít na kloub okolnostem a objasnit, kdo nehodu způsobil a na čí straně se stala chyba. Podle chorvatského serveru Večernji list poslal soud na měsíc do vazby prvního důstojníka katamaránu (33), který měl při nehodě katamarán řídit. Důvodem k uvedení do vazby mělo být omezení ovlivňování případných svědků, uvedl web dalmatinski.
Zatčení proběhlo pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení zvláštního druhu dopravy. Při dokázání viny mu hrozí pobyt za mřížemi až na 15 let. Důstojník údajně řídil obrovské plavidlo bez zapnutého radarového vyhledávání a poplašných systémů. Zároveň zřejmě včas nezareagoval na vzniklou situaci, protože průběžně nesledoval situaci a rychlost plavidla nepřizpůsobil hustotě provozu. Na sociálních sítích se objevilo video, na němž se katamarán řítí poměrně velkou rychlostí.
Chorvatský deník Slobodna Dalmacija získal dvě nové videonahrávky pořízené jedním z cestujících katamaránu bezprostředně po srážce. Materiály podle listu zachycují chvíle po nehodě. Deník zveřejnil pouze jednu z nahrávek, na níž je patrné poškození plachetnice. Na druhé je vidět člena posádky plachetnice plovoucího v krvi na hladině moře. Deník uvedl, že kvůli citlivému obsahu druhé video nezveřejnil.
Podle webu Slobodna Dalmacija je obžalovaný muž zkušeným mořeplavcem. Vyšetřování také odhalilo, že se plachetnice snažila střetu vyhnout, ale kvůli obtížné ovladatelnosti při vypnutém motoru se jí to nepodařilo. Český kapitán plachetnice se po krátkém pobytu v nemocnici vrátil domů, uvedlo RTL Danas. Chorvatský kapitán nejspíše nebude v případu stíhaný, jelikož před střetem za něj přebral odpovědnost za katamarán důstojník.
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