Češka (†32) zemřela při výstupu na horu Wildspitze: Její doprovod utrpěl těžká zranění

Hora Wildspitze
Hora Wildspitze  (Autor: Profimedia)
Aktualizováno -
27. července 2026
12:06
Autor: ČTK - 
27. července 2026
11:57

Dvaatřicetiletá česká horolezkyně zemřela v sobotu po pádu na hoře Wildspitze na jihozápadě Rakouska. Dvaatřicetiletý Čech, který lezl s ní, utrpěl těžká zranění. Úmrtí české občanky potvrdilo ministerstvo zahraničí. Čeští diplomaté z velvyslanectví ve Vídni jsou podle něj v kontaktu s rakouskými úřady i s rodinou zesnulé a poskytují nezbytnou součinnost. Podrobnosti nebude úřad poskytovat s ohledem na ochranu soukromí pozůstalých.

O události informoval server MeinBezirk. Neštěstí se odehrálo kolem 11:35, když dvojice navázaná na laně sestupovala ze severního vrcholu Wildspitze. V nadmořské výšce přibližně 3712 metrů si žena chtěla kvůli stoupající teplotě svléknout jednu vrstvu oblečení, a přitom z dosud neznámých důvodů na strmé stěně náhle uklouzla a strhla i svého spolulezce.

Oba se zřítili přibližně o 140 výškových metrů a nakonec zůstali ležet v ledovcové trhlině. Těžce zraněnému muži se z ní podařilo vlastními silami dostat a hlasitým voláním na sebe upozornit další horolezce. Záchranářský vrtulník ho pak přepravil k chatě Taschachhaus, kde mu byla poskytnuta první pomoc. Při druhém letu vrtulníku lékař konstatoval smrt Češky. Její tělo poté z trhliny vyzvedli členové horské služby

Zraněný muž je nyní v nemocnici v obci Zams. U Češky nařídilo rakouské státní zastupitelství pitvu.

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Zdroj: Aktu.cz

Témata:
smrtWildspitzeRakouskoStátní zastupitelství ČRzraněnívrtulník
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