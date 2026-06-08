Metropoli vyděsil šílenec: Bodal na nádraží!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Stefan Jeremiah)
Autor: ČTK - 
8. června 2026
09:53

Útočník pobodal šest lidí na newyorském nádraží Penn Station, zranění jednoho z nich jsou vážná. Policie zatkla podezřelého.

Útočník v neděli večer místního času pobodal šest lidí na newyorském nádraží Penn Station, zranění jednoho z nich jsou vážná. Policie podezřelého zadržela, píší agentury s odvoláním na úřady. Násilný incident na jednom z nejrušnějších dopravních uzlů v zemi se stal v době, kdy se New York chystá na dvě velké sportovní akce - finále basketbalové ligy NBA a fotbalové mistrovství světa.

Útok se odehrál kolem 19:00 (pondělí 1:00 SELČ). Úřady podle agentury AP zatím neuvedly podrobnosti o okolnostech incidentu a nesdělily ani, zda si pachatel oběti vybral náhodně. Finanční kontrolor města New York Mark Levine na sociální síti X napsal, že zřejmě útočil psychicky narušený bezdomovec.

Zdravotníci na místě ošetřili jednoho člověka s vážnými zraněními, dva lidi se středně vážnými a dva s lehkými zraněními. Všichni byli převezeni do nemocnice Bellevue. Další zraněný, jehož stav nebyl bezprostředně znám, byl převezen do jiného zařízení.

Starosta New Yorku Zohran Mamdani na X poděkoval policii a záchranářům za rychlý zásah. „Myslím na všechny zraněné, jejich blízké a všechny, které tento nepřijatelný akt násilí zasáhl,“ uvedl.

Americký prezident Donald Trump se dnes (v noci na úterý SELČ) plánuje zúčastnit zápasu NBA v aréně Madison Square Garden na Manhattanu, která se nachází přímo nad Penn Station. Na zápas ho pozval miliardář James Dolan, majitel New York Knicks. Ti se utkají se San Antonio Spurs.

Video  Útok nožem v pražských Modřanech, 1. prosince 2025  - Blesk.cz - David Malík
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Témata:
útoknůžbezdomovecpobodánípolicieManhattanzraněníPennsylvania Station
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Rudý bolševik ( 8. června 2026 11:57 )

Pokud je všechny pobodal stejným nožem, tak se z nich stali pokrevní bratři 🤔

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