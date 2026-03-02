Dva mladíci skoro ubili bezdomovce: Dostali domácí vězení!
V obci Tekovské Lužany na Slovensku došlo na konci července roku 2025 k velmi brutálnímu útoku. Obětí se stal místní bezdomovec Marián. Samuel (20) a Dominik (21) ho uprostřed noci surově zřídili. Marián po útoku málem zemřel. Oba viníci nyní stanuli před soudem. I když padl pro mnohé překvapivý rozsudek, procesu ještě není konec.
Nejedná se o první soudní slyšení, které má dvojice mladíků za sebou. Po tom prvním se však soudkyně rozhodla celý proces přerušit, aby měl soud čas prozkoumat možnost udělení domácího vězení jako alternativní formy trestu. Znovu tak v lavici obžalovaných stanuli v pondělí, 2. března.
S tímto rozhodnutím souhlasil i advokát obžalovaných Tibor Sojka. „V tomto případě je alternativní trest úplně na místě,“ řekl deníku Plus JEDEN DEŇ. „Jsou navíc řádně zaměstnaní a snaží se vést poctivý a spořádaný život,“ dodal. Soudkyně zřejmě s jeho názorem souhlasila a vynesla proto rozsudek, po kterém to v soudní síni zašumělo. Čtyři roky domácího vězení pro Dominika a čtyři a půl pro Samuela. Prokurátorka se však proti rozsudku okamžitě odvolala a cesta domů tedy dvojici mladíků zatím nečeká. Případ bude projednávat krajský soud v Nitře.
Bezdomovce skoro ubili
Tehdy osmačtyřicetiletého bezdomovce Mariána našla policie bez známek života v opuštěném areálu bývalé mlékárny. Zranění na hlavě a v obličeji byla natolik vážná, že nebylo nejprve muže možné ani identifikovat. Díky zákroku lékařů se jeho život naštěstí podařilo zachránit. Vyšetřovatelům se oba mladé muže podařilo rychle vystopovat. K brutálnímu činu se přiznali.
V osudný večer Samuel s kamarády slavil narozeniny. Oba aktéři tak byli v době útoku pod vlivem alkoholu. Mariánovi zasadili desítky ran pěstmi a tvrdé kopance do hlavy. Když se nebohý muž sesul k zemi, jeden z agresorů mu skočil na hlavu celou vahou těla. Krutý čin si navíc natočili a video dali na sociální sítě.