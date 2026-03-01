Mladý muž ženě neustále opakoval, že se znají z diskotéky a mával jí mobilem před obličejem. Zoufalé ženy se zastal muž (38). „Podle ostatních cestujících mladíkovi řekl, že „ne“ prostě znamená „ne“. Mladík na to podle nich zareagoval prudkým útokem,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Agresivní opilec obtěžoval cestující v autobuse: Zfackoval ženu a rozbil sklo auta

Řádícího Brňana zkrotila až policejní pouta.
Gentlemana mlátil hlava, nehlava. Dokonce mu vytrhl chomáč vlasů a rozbil dioptrické brýle. „Přivolaní strážníci viděli, že mu z úst tekla krev,“ pokračoval Ghanem, podle kterého musel být napadený převezen záchranáři do nemocnice.

Mezitím si agresora převzali do své péče. „Zjistili, že je pod vlivem alkoholu, nadýchal 1,64 promile. Případ nyní míří do správního řízení. Úředníci přitom mohou případ překvalifikovat na trestný čin,“ dodal mluvčí strážníků.

