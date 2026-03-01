Mladý muž ženě neustále opakoval, že se znají z diskotéky a mával jí mobilem před obličejem. Zoufalé ženy se zastal muž (38). „Podle ostatních cestujících mladíkovi řekl, že „ne“ prostě znamená „ne“. Mladík na to podle nich zareagoval prudkým útokem,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Mezitím si agresora převzali do své péče. „Zjistili, že je pod vlivem alkoholu, nadýchal 1,64 promile. Případ nyní míří do správního řízení. Úředníci přitom mohou případ překvalifikovat na trestný čin,“ dodal mluvčí strážníků.
