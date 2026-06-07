Drama v Poleradech u Prahy: Konflikt v taxíku skončil střelbou!

Konflikt mezi zákazníky a taxikářem v Poleradech skončil střelbou. (7.6.2026)
Konflikt mezi zákazníky a taxikářem v Poleradech skončil střelbou. (7.6.2026)
Konflikt mezi zákazníky a taxikářem v Poleradech skončil střelbou. (7.6.2026)
Konflikt mezi zákazníky a taxikářem v Poleradech skončil střelbou. (7.6.2026)
Konflikt mezi zákazníky a taxikářem v Poleradech skončil střelbou. (7.6.2026)
Aktualizováno -
7. června 2026
22:37
Autor: jel - 
7. června 2026
21:43

Velmi vyhroceně skončil v neděli večer v Poleradech v okrese Praha-východ konflikt mezi řidičem taxislužby a zákazníky. Jeden z cestujících skončil v péči lékařů poté, co byl postřelen.

Událost se stala v neděli kolem půl deváté hodiny večer. Konflikt mezi taxikářem a dvěma zákazníky vyústil v postřelení jednoho z nich. Zraněný byl letecky převezen do nemocnice.

„Muž, který měl použít zbraň, zůstal do příjezdu policistů na místě. Střelnou zbraň mu policisté zajistili,“ sdělila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Dodala, že policisté nyní provádí další potřebná šetření a úkony trestního řízení k prověření okolností konfliktu. 

Video  Konflikt mezi zákazníky a taxikářem v Poleradech skončil střelbou. (7.6.2026)  - Blesk: David Malík
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Konflikt mezi zákazníky a taxikářem v Poleradech skončil střelbou. (7.6.2026)
Konflikt mezi zákazníky a taxikářem v Poleradech skončil střelbou. (7.6.2026)
Konflikt mezi zákazníky a taxikářem v Poleradech skončil střelbou. (7.6.2026)
Konflikt mezi zákazníky a taxikářem v Poleradech skončil střelbou. (7.6.2026)
Konflikt mezi zákazníky a taxikářem v Poleradech skončil střelbou. (7.6.2026)

Témata:
okres Praha-východstřelbakonfliktPolerady
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Rudý bolševik ( 8. června 2026 11:59 )

Tak, tak. Taky myslím, že na ně nevytáhl zbraň jen tak, že se nudil 🤔

priserak77 ( 7. června 2026 21:52 )

To je těžké, v Poleradech jsou některé ulice jenom Ukrajinské. A pokud byl taxikář napaden, tak se musel bránit.

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