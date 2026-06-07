Drama v Poleradech u Prahy: Konflikt v taxíku skončil střelbou!
Velmi vyhroceně skončil v neděli večer v Poleradech v okrese Praha-východ konflikt mezi řidičem taxislužby a zákazníky. Jeden z cestujících skončil v péči lékařů poté, co byl postřelen.
Událost se stala v neděli kolem půl deváté hodiny večer. Konflikt mezi taxikářem a dvěma zákazníky vyústil v postřelení jednoho z nich. Zraněný byl letecky převezen do nemocnice.
„Muž, který měl použít zbraň, zůstal do příjezdu policistů na místě. Střelnou zbraň mu policisté zajistili,“ sdělila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Dodala, že policisté nyní provádí další potřebná šetření a úkony trestního řízení k prověření okolností konfliktu.
Tak, tak. Taky myslím, že na ně nevytáhl zbraň jen tak, že se nudil 🤔