Týranou fenku uvázali na hřbitově: Smrti unikla o vlásek
Na hřbitově vesnice Ščitarjevo nedaleko Záhřebu našli pracovníci útulku fenku upoutaného řetězem k náhrobku. Neměla žádnou vodu, okolní teploty přitom dosahovaly až 30°C. Na sobě měla ohromné množství klíšťat, mimo to se jí však naštěstí nic nestalo.
Fenku pojmenovanou Brankica zachránili pracovníci útulku města Velika Gorica. „Když si myslíme, že už jsme viděli všechno, lidská krutost nás stejně dokáže zas a znovu překvapit,“ napsali zástupci útulku.
Zprávy o pejskovi uvězněném u náhrobku dostali v úterý. Při příjezdu na místo zjistili, že se jedná o zhruba pětiměsíční fenku. „Na krku už měla rány a starší jizvy, které jí nepochybně způsobil řetěz kolem krku,“ popsali její stav zaměstnanci útulku. Při příjezdu byla navíc obsypaná klíšťaty a byla na první pohled vyčerpaná a vyděšená. „Nevěděla, jestli zaútočit, nebo se začít mazlit,“ napsal útulek.
Byla prý tak zesláblá, že nebyla schopná samostatně jíst. U veterináře se ještě zjistilo, že Brankica je očipovaná a naočkovaná. Útulek se jí nyní snaží najít nového majitele.
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