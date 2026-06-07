Týranou fenku uvázali na hřbitově: Smrti unikla o vlásek

Na chorvatském hřbitově kdosi uvázal psa a nechal ho tam ve vedrech bez vody
Na chorvatském hřbitově kdosi uvázal psa a nechal ho tam ve vedrech bez vody
Pětiměsíční fenka má na krku jizvy a rány od dlouhodobého spoutání řetězem
Tímto řetězem byla přivázaná k náhrobku
Při příjezdu pracovníků útulku byla obsypaná klíšťaty
Autor: Kamil Morávek - 
7. června 2026
14:40

Na hřbitově vesnice Ščitarjevo nedaleko Záhřebu našli pracovníci útulku fenku upoutaného řetězem k náhrobku. Neměla žádnou vodu, okolní teploty přitom dosahovaly až 30°C. Na sobě měla ohromné množství klíšťat, mimo to se jí však naštěstí nic nestalo.

Fenku pojmenovanou Brankica zachránili pracovníci útulku města Velika Gorica. „Když si myslíme, že už jsme viděli všechno, lidská krutost nás stejně dokáže zas a znovu překvapit,“ napsali zástupci útulku.

Zprávy o pejskovi uvězněném u náhrobku dostali v úterý. Při příjezdu na místo zjistili, že se jedná o zhruba pětiměsíční fenku. „Na krku už měla rány a starší jizvy, které jí nepochybně způsobil řetěz kolem krku,“ popsali její stav zaměstnanci útulku. Při příjezdu byla navíc obsypaná klíšťaty a byla na první pohled vyčerpaná a vyděšená. „Nevěděla, jestli zaútočit, nebo se začít mazlit,“ napsal útulek.

Byla prý tak zesláblá, že nebyla schopná samostatně jíst. U veterináře se ještě zjistilo, že Brankica je očipovaná a naočkovaná. Útulek se jí nyní snaží najít nového majitele.

Video  Maxe vysvobodili dobrovolníci ze řetězu. Chtějí, aby poznal pravý domov, péči o něj nové rodině uhradí  - Kateřina Lang, útulek Dogsy
Video se připravuje ...

Na chorvatském hřbitově kdosi uvázal psa a nechal ho tam ve vedrech bez vody
Na chorvatském hřbitově kdosi uvázal psa a nechal ho tam ve vedrech bez vody
Pětiměsíční fenka má na krku jizvy a rány od dlouhodobého spoutání řetězem
Tímto řetězem byla přivázaná k náhrobku
Při příjezdu pracovníků útulku byla obsypaná klíšťaty

Témata:
pestýrání zvířatChorvatskoopuštěný pesZáhřebhřbitovVelika Gorica
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Život bývalého bouřliváka Jana Saudka za zdí: Už není tím, koho znáte
Život bývalého bouřliváka Jana Saudka za zdí: Už není tím, koho znáte
Aha!
Týdenní horoskop od 8. do 14. června pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 8. do 14. června pro všechna znamení
Dáma
Slavný táta Ben Stiller: Děti mu otevřeně vyčetly, že s nimi v dětství nebyl. Jak vypadá jejich vztah dnes?
Slavný táta Ben Stiller: Děti mu otevřeně vyčetly, že s nimi v dětství nebyl. Jak vypadá jejich vztah dnes?
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Chtějí stát u zrodu evropských gigantů. Jedna firma má šanci na bilionovou hodnotu, říká investor Horký
Chtějí stát u zrodu evropských gigantů. Jedna firma má šanci na bilionovou hodnotu, říká investor Horký
e15
Fotbalové přestupy ONLINE: Wolves potvrdili Krejčího přestup, smlouva pro Sochůrka
Fotbalové přestupy ONLINE: Wolves potvrdili Krejčího přestup, smlouva pro Sochůrka
iSport
Okamura kope na všechny strany. Pokuta pro SPD ale svědčí o kvalitě justice v Česku
Okamura kope na všechny strany. Pokuta pro SPD ale svědčí o kvalitě justice v Česku
Reflex
Sedm set kilometrů poslepu: Roman a Jitka o absolutní důvěře a zdolávání Stezky Českem
Sedm set kilometrů poslepu: Roman a Jitka o absolutní důvěře a zdolávání Stezky Českem
Lidé a země