Podivná úmrtí čtyř hafanů na Lipensku: Zemřeli psi na otravu toxiny?
Během pár dní uhynuli na Lipensku za záhadných okolností čtyři psi. Majitelka dvou z nich, jack russell teriérů, vše ohlásila policii. Má podezření, že smrt způsobila otrava toxiny, který produkují sinice v nádrži Lipno.
„Byli jsme u vody, jeden si hrál s klacíkem, pak začal kolabovat, hned jsme odtud jeli na veterinu. Přidal se druhý a do hodiny a půl byli mrtví,“ řekla. Podobným způsobem uhynuli v minulém týdnu i další dva psi v nedaleké Radslavi. Také oni byli se svými páníčky u vody.
Podle policie ale nic nenasvědčuje tomu, že by voda v Lipně měla spojitost se smrtí zvířat. Aktuální vzorky z přehrady i z povrchu na břehu včera zkoumal hydrobiolog Petr Znachor z Biologického centra Akademie věd. Dospěl k závěru, že otravu toxiny nemůže vyloučit ani vyvrátit. „Z vody se otrávit nemohli. Potenciálně problematické sinice jsme objevili na různých površích, ale bylo jich tam málo, aby způsobili takové úmrtí psů. Jasnou odpověď by dala jedině toxikologická analýza uhynulých zvířat,“ řekl Aha! vědec.
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