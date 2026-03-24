Čika rodina po 11 letech odložila: Zlomilo mu to srdce. Útulek nezvládá, je zmatený, naříká

Video se připravuje ...
Čiko musel mít zpočátku náhubek, oháněl se, nevěděl, co se s ním děje
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang 
24. března 2026
05:00

Příběh Čika (11) je jeden z mnoha, reportérky Blesk tlapek ale silně zasáhl. V době, kdy v útulku spolku Anidef v Žimu na Teplicku připravovaly reportáž o zvířatech z množírny, tam přijeli dva muži s Čikem, kterého tam po 11 letech společného života odložili. Psa to zlomilo.

Čika přivedl do útulku jeho majitel, senior. Přijel v doprovodu mladšího muže, který nesl pejskův pelíšek a deku. Vzdali se ho kvůli nemoci v rodině. „Majitelka je nemocná, není v dobré kondici, a pán se prý už o něj nemůže starat,“ řekla zástupkyně útulku Karolína Štolcová.

Chtěl za pánem

Pejsek příchod do útulku nezvládal. Nechápal, co se stalo, stále se díval do míst, kudy jeho lidé odešli. Kňučel, štěkal, na ošetřovatelky cenil zuby a snažil se dostat k bráně útulku. Zřejmě doufal, že se pro něj vrátí. „Pro takhle starého pejska je to hodně náročné. Pravděpodobně nebude prvních pár dní jíst, protože bude vystresovaný z toho, že je v cizím prostředí,“ řekla těsně po jeho příjmu Karolína.

Zpět v kotci

To se bohužel potvrdilo. Když se Blesk tlapky po 9 dnech do útulku vrátily, našly Čika v kotci nešťastného. Ošetřovatelé mu sice zajistili dočasnou domácí péči, v cizí domácnosti ale Čiko nedokázal fungovat, po rodině dočaskářky se dokonce oháněl. Vrátil se proto zpět do kotce, který mu ale také nesvědčí. „Nejlepší by pro něj bylo, kdyby co nejdříve našel nový trvalý domov. Ideální by pro něj byla rodina, u které by měl svůj klid, kde by si mohl lehnout na gauč a sledovat s páníčkem televizi. Potřebuje vědět, že je tam doma, potřebuje jistotu,“ vysvětlila Karolína.

Kus života

Čiko je sice starší pejsek, stále má ale před sebou minimálně třetinu života. Je naprosto zdravý, měl sice propadlé očkování, to ale v útulku napravili. Má už za sebou i karanténu, takže nic nebrání tomu, aby odešel do nového domova. Zájemci, kteří by mu ho chtěli dát, mohou kontaktovat spolek Anidef buď telefonicky na čísle 736 769 601 nebo mohou psát na e-mail anidef.utulek@gmail.com.

Témata:
pesútulekadopceJack Russell teriérčikoblesk tlapkyAnidefÚstecký krajŽim

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

sharka ( 24. března 2026 06:08 )

až bývalé majitele někdo odloží..tak si vzpomenou,jak zle se zachovali, jak moc ublížili...jak psí lásku za nic neměli...

Zobrazit celou diskusi

Konec velké lásky u Jágra: Už si každý žije to svoje
Aha!
Jitka (41): Pět let bez sexu vyřešil milenec. Teď mi ale řekl věc, kterou nemůžu ustát
Dáma.cz
GALERIE: Nepovedl se vám beránek? Nezoufejte, takhle obludně určitě nedopadl
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Černý scénář se naplnil. Válka s Íránem odřízla pětinu světových dodávek paliv, Evropu čeká boj o plyn
e15
Majitel Sparty kroutil hlavou. A Nedvěd se zlobil: Není kam sáhnout! Brácha vytahuje výstroj...
iSport
Proč Macinka podpořil Orbána? Zjistili jsme, jak jednal s maďarským ministrem
Reflex
Fotograf Petr Jan Juračka: Nechci plýtvat časem
Lidé a země