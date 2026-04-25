„Šla jsem posvítit rodičům a na hřbitově jsem se rozplakala. Nádherné túje, které důstojně chránily před větrem ostatky našich nejbližších, stromy, které zvyšovaly smuteční pocit, vše vykáceno,“ protestuje Jiřina Dehierová.
„Radikálně měnit pietní místo je neurvalé. Mnoho dřevin bylo zdravotně v pořádku, viz pařezy. Jak to s nimi bude? Mechanické narušení vrstvy ostatků při vytrhávání kořenů bagrem hraničí s hanobením lidských ostatků,“ nebere si servítky seniorka.
Starosta: Počkejte na výsledek
Starosta David Biegun emoce mírní. „Dřeviny již byly staré, výsadba všeho druhu nekoordinovaná, vše na hraně životnosti. Při revitalizaci hřbitova spolupracujeme s odborníky, dendrology, arboristy, zahradními architekty,“ řekl pro Blesk.cz.
Pietu dle něj obec hodlá zachovat, pařezy se nemají trhat, ale povrchově frézovat. Ponurost hřbitova má prý zmizet. Nové má být osvětlení, lavičky, výsadba. Přibude „les vzpomínek“, nové pohřbívání na způsob vsypové loučky. „Prosím o trpělivost, lidé určitě změní názor,“ uzavřel David Biegun.
