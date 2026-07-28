Chlapec (3) v Huncovcích zmizel v kukuřici: Zvrat v pátrání!

Policie na Slovensku pátrala po tříletém Máriovi, ztratil se v poli
Policie na Slovensku pátrala po tříletém Máriovi, ztratil se v poli
Tříletý Mário zmizel v kukuřičném poli u obce Huncovce
Chlapeček je na prázdninách u babičky v obci Huncovce
Do akce se zapojil i vrtulník s termovizí
Aktualizováno -
28. července 2026
18:46
Autor: Kamil Morávek, Martin Lisičan - 
28. července 2026
10:05

Policisté v obci Huncovce na Slovensku od pondělí vedli masivní pátrací akci. Ztratil se tam teprve tříletý chlapeček Mário, který zmizel v kukuřičném poli. Do pátrání se zapojil i vrtulník s termovizí a dobrovolnický kynologický tým. V úterý se chlapce podařilo vypátrat.

Policie v oblasti pole spustila mimořádně velkou pátrací akci. Kukuřičné pole představuje velmi náročný terén. Hledání se účastnily policejní hlídky a příslušníci hasičského i záchranného sboru. Policie při pátrání využívala všechny dostupné síly a prostředky. „Například vrtulník ministerstva vnitra vybavený termovizí, nebo dobrovolnický kynologický tým. Cíl je jasný: Najít nezletilou osobu,“ popsali policisté.

Chlapec se ztratil v pondělí, 27. července. Do akce se podle deníku Nový Čas zapojili i místní, kteří vytvořili rojnici. Chlapce se v úterý odpoledne podařilo vypátrat! Chlapce měli údajně najít v lese. Obrovskou úlevu tak pocítila matka chlapce. V rodině totiž panovaly obavy, že malého Mária někdo unesl. Co vedlo k chlapcově zmizení, není dosud zřejmé. 

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Policie pátrá po tříletém Máriovi, v pondělí zmizel v kukuřičném poli
Zdroj: Policie SR

Policie na Slovensku pátrala po tříletém Máriovi, ztratil se v poli
Policie na Slovensku pátrala po tříletém Máriovi, ztratil se v poli
Tříletý Mário zmizel v kukuřičném poli u obce Huncovce
Chlapeček je na prázdninách u babičky v obci Huncovce
Do akce se zapojil i vrtulník s termovizí

Témata:
pátráníkukuřičné polepohřešované dítěpolicieSlovenskoHuncovceVeľká Lomnica
Kamil Morávek
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