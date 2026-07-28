Chlapec (3) v Huncovcích zmizel v kukuřici: Zvrat v pátrání!
Policisté v obci Huncovce na Slovensku od pondělí vedli masivní pátrací akci. Ztratil se tam teprve tříletý chlapeček Mário, který zmizel v kukuřičném poli. Do pátrání se zapojil i vrtulník s termovizí a dobrovolnický kynologický tým. V úterý se chlapce podařilo vypátrat.
Policie v oblasti pole spustila mimořádně velkou pátrací akci. Kukuřičné pole představuje velmi náročný terén. Hledání se účastnily policejní hlídky a příslušníci hasičského i záchranného sboru. Policie při pátrání využívala všechny dostupné síly a prostředky. „Například vrtulník ministerstva vnitra vybavený termovizí, nebo dobrovolnický kynologický tým. Cíl je jasný: Najít nezletilou osobu,“ popsali policisté.
Chlapec se ztratil v pondělí, 27. července. Do akce se podle deníku Nový Čas zapojili i místní, kteří vytvořili rojnici. Chlapce se v úterý odpoledne podařilo vypátrat! Chlapce měli údajně najít v lese. Obrovskou úlevu tak pocítila matka chlapce. V rodině totiž panovaly obavy, že malého Mária někdo unesl. Co vedlo k chlapcově zmizení, není dosud zřejmé.