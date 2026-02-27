Emotivní pohřeb zavražděné taxikářky Jaroslavy: Nad rakví mluvily děti
Příbuzní, přátelé a známí se v pátek odpoledne naposledy rozloučili s taxikářkou Jaroslavou (+44), kterou minulé úterý zavraždil místní feťák a opilec (38). Po emotivním obřadu vyprovodila symbolicky na poslední cestu nebohou ženu spanilá jízda zhruba dvou desítek vozů taxi.
Nad světlou rakví obloženou květinami promluvila řečnice ke zhruba stovce smutečních hostů za kolegy taxikáře, rodinu, bývalého manžela i současného přítele. „Jaruška byla člověkem s laskavým srdcem. Byla veselá, bezstarostná, od dětství byla pro všechny sluníčko,“ zaznělo nad rakví.
Zvlášť pak promluvily všechny tři ženiny děti, Philp (22), Isabelle (20) a Nicolette (16). „Nad nikým nezlomila hůl, věřila, že se každý může změnit. Navždy bude v našich srdcích a bude na nás dávat shora pozor. Byla jsi oporou,ochránkyní,maminkou, kterou nám ostatní záviděli. Zasloužíš si ráj, kde budeš odpočívat a čekat na nás. Moc tě milujeme, pápá, maminko, moc tě milujeme,“ znělo z úst taxikářčiných dětí.
Na poslední cestu vyprovodily Jaroslavu písně Another Day in Paradise Phila Collinse, I Want To Know What Love Is Doriana Wooda a Reklama na ticho Pavola Habery, při níž celá obřadní síň stála a naposledy zavražděné ženě mávala na poslední cestu.
Zákeřná vražda zezadu
Muž, který si taxi Jaroslavy objednal, se nechal odvézt k rybníku Benátky v Šumperku. Na místě pak ze zadního sedadla zákeřně vrazil taxikářce připravený kuchyňský nůž do krku. Vyvlekl ji z vozu ven, sedl za volant a ujel.
Žena následně čtyři dny bojovala v olomoucké fakultní nemocnici o život. I přes veškerou péči lékařů se její život, bohužel, zachránit nepodařilo
Motiv budící hrůzu
Muž podle kriminalistů jednal s dobře promyšleným úmyslem. Hodlal spáchat sebevraždu, a potřeboval k tomu auto, které nevlastnil. „Chtěl se zabít a bylo mu jedno, kolik lidí vezme s sebou. Při výslechu ve mně budil hrůzu, jak racionálně a chladnokrevně vše přiznával,“ prozradil šéf olomoucké kriminálky Jan Lisický s tím, že se muž pokusil v minulosti o sebevraždu už několikrát.
Poté, co se zmocnil taxíku nebohé Jaroslavy, hledal vrah místo, kde by se mohl zabít. Policisté ho vypátrali ve velmi krátké době. Když ho pak začali pronásledovat, vjel úmyslně v rychlosti 140 km/h do protisměru, kde se chtěl čelně střetnout s přijíždějící Octavií. Jejímu řidiči (55) se sice podařilo odvrátit čelní střet, srážce ale nezabránil. Naštěstí on i jeho žena přežili děsivou nehodu bez vážnějších zranění.
Vrahovi hrozí doživotí
Pachatel vylezl ze zdemolovaného auta bez škrábnutí a policisté ho na místě zadrželi. „Byl obviněn z pokusu dvou vražd na třech osobách,“ uvedl šéf olomouckých kriminalistů Jan Lisický s tím, že po smrti taxikářky byl první skutek překvalifikován na vraždu dokonanou. Pachateli hrozí až doživotní trest.
