Emotivní pohřeb zavražděné taxikářky Jaroslavy: Nad rakví mluvily děti

Pohřeb zavražděné taxikářky Jaroslavy ze Šumperka
Pohřeb zavražděné taxikářky Jaroslavy ze Šumperka
Auta kolegů taxikářů byla ozdobena růžovými a žlutými stuhami. Tyto barvy měla ráda a měla je v podobě reflexních pásků i na svém autě.
Auta kolegů taxikářů byla ozdobena růžovými a žlutými stuhami. Tyto barvy měla ráda a měla je v podobě reflexních pásků i na svém autě.
Pohřeb zavražděné taxikářky Jaroslavy ze Šumperka
Autor: Pavel Ryšlink - 
27. února 2026
18:00

Příbuzní, přátelé a známí se v pátek odpoledne naposledy rozloučili s taxikářkou Jaroslavou (+44), kterou minulé úterý zavraždil místní feťák a opilec (38). Po emotivním obřadu vyprovodila symbolicky na poslední cestu nebohou ženu spanilá jízda zhruba dvou desítek vozů taxi.

Nad světlou rakví obloženou květinami promluvila řečnice ke zhruba stovce smutečních hostů za kolegy taxikáře, rodinu, bývalého manžela i současného přítele. „Jaruška byla člověkem s laskavým srdcem. Byla veselá, bezstarostná, od dětství byla pro všechny sluníčko,“ zaznělo nad rakví.

Zvlášť pak promluvily všechny tři ženiny děti, Philp (22), Isabelle (20) a Nicolette (16). „Nad nikým nezlomila hůl, věřila, že se každý může změnit. Navždy bude v našich srdcích a bude na nás dávat shora pozor. Byla jsi oporou,ochránkyní,maminkou, kterou nám ostatní záviděli. Zasloužíš si ráj, kde budeš odpočívat a čekat na nás. Moc tě milujeme, pápá, maminko, moc tě milujeme,“ znělo z úst taxikářčiných dětí.

Na poslední cestu vyprovodily Jaroslavu písně Another Day in Paradise Phila Collinse, I Want To Know What Love Is Doriana Wooda a Reklama na ticho Pavola Habery, při níž celá obřadní síň stála a naposledy zavražděné ženě mávala na poslední cestu.

Zákeřná vražda zezadu

Muž, který si taxi Jaroslavy objednal, se nechal odvézt k rybníku Benátky v Šumperku. Na místě pak ze zadního sedadla zákeřně vrazil taxikářce připravený kuchyňský nůž do krku. Vyvlekl ji z vozu ven, sedl za volant a ujel.

Žena následně čtyři dny bojovala v olomoucké fakultní nemocnici o život. I přes veškerou péči lékařů se její život, bohužel, zachránit nepodařilo

Motiv budící hrůzu

Muž podle kriminalistů jednal s dobře promyšleným úmyslem. Hodlal spáchat sebevraždu, a potřeboval k tomu auto, které nevlastnil. „Chtěl se zabít a bylo mu jedno, kolik lidí vezme s sebou. Při výslechu ve mně budil hrůzu, jak racionálně a chladnokrevně vše přiznával,“ prozradil šéf olomoucké kriminálky Jan Lisický s tím, že se muž pokusil v minulosti o sebevraždu už několikrát.

Poté, co se zmocnil taxíku nebohé Jaroslavy, hledal vrah místo, kde by se mohl zabít. Policisté ho vypátrali ve velmi krátké době. Když ho pak začali pronásledovat, vjel úmyslně v rychlosti 140 km/h do protisměru, kde se chtěl čelně střetnout s přijíždějící Octavií. Jejímu řidiči (55) se sice podařilo odvrátit čelní střet, srážce ale nezabránil. Naštěstí on i jeho žena přežili děsivou nehodu bez vážnějších zranění.

Vrahovi hrozí doživotí

Pachatel vylezl ze zdemolovaného auta bez škrábnutí a policisté ho na místě zadrželi. „Byl obviněn z pokusu dvou vražd na třech osobách,“ uvedl šéf olomouckých kriminalistů Jan Lisický s tím, že po smrti taxikářky byl první skutek překvalifikován na vraždu dokonanou. Pachateli hrozí až doživotní trest.

Video  Policie vyšetřuje vraždu ženy ve Pcherách na Kladensku  - Blesk: David Malík
Video se připravuje ...

Pohřeb zavražděné taxikářky Jaroslavy ze Šumperka
Pohřeb zavražděné taxikářky Jaroslavy ze Šumperka
Auta kolegů taxikářů byla ozdobena růžovými a žlutými stuhami. Tyto barvy měla ráda a měla je v podobě reflexních pásků i na svém autě.
Auta kolegů taxikářů byla ozdobena růžovými a žlutými stuhami. Tyto barvy měla ráda a měla je v podobě reflexních pásků i na svém autě.
Pohřeb zavražděné taxikářky Jaroslavy ze Šumperka

Témata:
smrttaxikářkavraždaŠkoda OctaviarakevŠumperk
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

otto ford rouver ( 27. února 2026 18:40 )

Tak ještě jednou a naposled !

Pachatelem byl místní Alkoholik a Feťák jak bylo zveřejněno !!!

Taxikářka tedy oběť s ním jela k Rybníku jménem Benátky který Všichni "Šumperáci" znají 😨 a nejen Oni !

Dál na toto téma nehodlám už cokoliv psát - ale naposledy to zveřejním:

Ta holka šla své Smrti naproti ! 🙁

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Sebevražda hvězdy Olympicu Jiřího Valenty (†66): Zdrcená vdova promluvila
Sebevražda hvězdy Olympicu Jiřího Valenty (†66): Zdrcená vdova promluvila
Aha!
Kvíz: Jak dobře znáte hlášky z českých dětských filmů? Otestujte se a ověřte si své znalosti!
Kvíz: Jak dobře znáte hlášky z českých dětských filmů? Otestujte se a ověřte si své znalosti!
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Stablecoiny se v Asii vymanily z role hračky a nastartovaly tichou revoluci v posílání peněz
Stablecoiny se v Asii vymanily z role hračky a nastartovaly tichou revoluci v posílání peněz
e15
ONLINE: Dukla - Slavia 0:1. Skóre v malém pražském derby otevřel Kušej
ONLINE: Dukla - Slavia 0:1. Skóre v malém pražském derby otevřel Kušej
iSport
Dva tátové v Poprasku: Český Survivor je jen Love Island v plavkách, nemá to žádný drive
Dva tátové v Poprasku: Český Survivor je jen Love Island v plavkách, nemá to žádný drive
Reflex
Zapomenuté fresky Gemeru: středověké kostelíky, které vyprávějí silné příběhy dávných dob
Zapomenuté fresky Gemeru: středověké kostelíky, které vyprávějí silné příběhy dávných dob
Lidé a země