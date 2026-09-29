Žák u Čadce zaútočil na spolužáky a učitele: Zranil dva lidi!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk:Jakub Poláček)
Autor: ČTK - 
29. září 2026
10:13

Žák na základní škole nedaleko Čadce na severu Slovenska v úterý zaútočil ostrým předmětem na spolužáky a učitele. Jsou dva zranění, policie má situaci pod kontrolou, napsal web Noviny.sk.

Policie okolo 9:00 na sociální síti Facebook uvedla, že prověřuje násilný trestný čin na základní škole ve Staškově, který se nachází asi sedm kilometrů západně od Čadce. O zraněných informovala televize TV JOJ. Záchranáři tam vyslali dvě sanitky a dva vrtulníky.

„Na místě zasahují potřebné záchranné a bezpečnostní složky. Situace je pod kontrolou a v této chvíli nikomu nehrozí bezprostřední nebezpečí,“ dodala policie.

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Témata:
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