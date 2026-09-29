Pes na Zlínsku pokousal chlapce v obličeji: Na místo letěl vrtulník

Pes pokousal malého chlapce na Zlínsku.
Pes pokousal malého chlapce na Zlínsku.  (Autor: ZZS Zlínského kraje)
Autor: Martin Lisičan - 
29. září 2026
08:57

Zlínští záchranáři v neděli 27. září vyjížděli k malému chlapci, kterého pokousal pes. Dítě utrpělo vážná zranění v obličeji a na hlavě. Na místo vyrazil také vrtulník. 

Dítě bylo po příjezdu posádek záchranné služby při vědomí. Malý chlapec utrpěl závažná poranění v oblasti hlavy a obličeje. „Zdravotníci chlapce na místě ošetřili, zastavili krvácení, zajistili žilní vstup a podali potřebné léky včetně léků proti bolesti. S ohledem na věk pacienta a charakter jeho poranění byla k události povolána také Letecká záchranná služba Olomouckého kraje,“ uvedli záchranáři na sociálních sítích. Vrtulník zraněného chlapce transportoval do Fakultní nemocnice Ostrava k další specializované péči.

Záchranáři dále připomněli jednu důležitou zásadu. „Malé děti bychom neměli nechávat se psem bez dohledu dospělého, a to ani tehdy, pokud jde o zvíře, které rodina dobře zná. Jejich vzájemný kontakt vždy vyžaduje pozornost dospělých,“ dodali.

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Zdroj: Instagram

Témata:
dítěchlapecZlínský krajFakultní nemocnice OstravaOlomoucký krajpeszraněnívrtulník
Martin Lisičan
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