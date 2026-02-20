Má jít o majitele hned tří gynekologických ordinací - v Ostravě, Havířově a Bílovci. Šéf skupiny je ve vazbě. Soud chtěl zabránit jeho dalším nekalým kšeftům. „Nelegálních činů dopouštěli déle, soustavně a v organizované skupině,“ řekl dozorující státní zástupce Karel Dědek.
Jak konkrétně členové skupiny prováděli, Dědek neupřesnil. „Vyšetřování je na počátku,“ řekl.
Zděšení v nemocnici
Obvinění prý cílili na ženy z Polska. „Měli jim zprostředkovaně nabízet potratové pilulky a lékařské zákroky,“ uvedl server idnes.cz. Lékařům hrozí dva roky až osm let vězení.
Otřesené je z kauzy vedení Bílovecké nemocnice a její zřizovatel Moravskoslezský kraj. Gynekolog si jednu ze svých klinik otevřel právě tam. „S touto kauzou nemá kraj nic společného. Jde o soukromou ordinaci, která si v nemocnici pouze pronajala prostory,“ uvedl náměstek Martin Gebauer.
V Polsku jsou tabu
V Polsku jsou potraty už šest let přísně zakázány. Výjimku tam mohou dostat jen těhotné ženy po znásilnění nebo při ohrožení jejich života. Tamní Ústavní soud zrušil možnost potratů kvůli těžkému poškození plodu. V zemi se často konají rozsáhlé protesty a vnikají protivládní iniciativy.
Provádět potraty v Česku se smí, ale podmínky jsou také poměrně přísné. Provést potrat lze nejpozději do 12. týdne těhotenství. Později už jen, pokud by šlo ženě prokazatelně o život, což musí mít lékařsky potvrzené, nebo pokud hrozí vážné postižení plodu.
