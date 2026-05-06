Holčičku (†7) zabil kurýr: Z audionahrávky mrazí
Z dodávky, která měla přivézt vánoční radost, se stalo místo nejhorší noční můry Atheny Strandové. Texaská porota nyní poslala na smrt bývalého řidiče FedExu Tannera Hornera. Ten dívku unesl přímo od jejího domova, zatímco jí vezl panenku Barbie, kterou měla dostat pod stromeček. Z audiozáznamu jejích proseb a strachu mrazí.
Porota v Texasu v úterý vynesla trest smrti nad bývalým řidičem přepravce zásilek FedEx poté, co se přiznal k vraždě sedmileté dívky. Nyní čtyřiatřicetiletý Tanner Horner v roce 2022 unesl Athenu Strandovou z domova, kam doručoval její vánoční dárek. Porotci ve městě Forth Worth o trestu rozhodli po měsíci poslouchání výpovědí a zkoumání důkazů, mezi nimiž byla i zvuková nahrávka posledních chvil dívky v Hornerově dodávce. Píše o tom agentura AP.
Tělo Atheny bylo nalezeno dva dny poté, co byla nahlášena jako pohřešovaná v malém texaském městě Paradise nedaleko Forth Worth.
Podle poroty existuje velká pravděpodobnost, že Horner by spáchal další násilné trestné činy a představoval by nebezpečí pro společnost. Okolnosti spáchání vraždy ani Hornerova minulost neposkytují žádný důvod pro uložení doživotního trestu bez možnosti podmínečného propuštění namísto trestu smrti, uvedli.
Několik porotců se rozplakalo, když se dívali na video a poslouchali zvukovou nahrávku z dodávky, ve které Athenu odsouzený muž unesl. Na videu je podle AP vidět, jak Horner dívku nakládá do vozu a ujíždí, přičemž jí říká, že pokud bude křičet, tak jí ublíží.
Horner poté zakryl kameru, ale zvuk se stále nahrával. Horner se Atheny zeptal, jak je stará a kam chodí do školy. Poté dodávku zaparkoval s tím, že spolu „stráví čas“. Horner následně Atheně řekl, aby si svlékla tričko, načež se dívka rozplakala a muže se zeptala, jestli je únosce. „Proč to děláš?“ ptá se na nahrávce dívka. „Protože jsi pěkná,“ odpovídá Horner.
„Moje máma říkala, že tohle nikomu dělat nemůžu. A ty mi to dělat taky nemůžeš,“ říká v jednu chvíli dívka. Na záznamu, která má přibližně hodinu, je následně slyšet Athenin křik. „Pokud nebudeš držet hubu, ublížím ti ještě víc,“ je slyšet Horner.
Athena zemřela na následky ran tupým předmětem v kombinaci s udušením a uškrcením, uvedl při výpovědi soudní lékař.
Hornerův advokát Steven Goble v soudní síni prohlásil, že důkazy proti jeho klientovi jsou zdrcující a strašné. Zároveň porotcům řekl, že Hornerova matka pila, když s ním byla těhotná, a že Horner je autista a v průběhu života prodělal řadu duševních onemocnění. Rovněž byl podle obhájce vystaven velkému množství olova. Goble porotce žádal, aby Hornerovi udělili doživotní trest.
Rodina Atheny uvedla, že balíček, který Horner doručil k nim domů, byl vánoční dárek určený pro dívku. Jednalo se o panenky Barbie z řady s názvem Můžeš být čímkoliv.
