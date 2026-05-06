Kurýr unesl a zavraždil holčičku (†7): Dostane smrtící injekci!
Soud v texaském městě Fort Worth v úterý rozhodl o trestu pro kurýra společnosti FedEx Tannera Hornera. Ten v listopadu roku 2022 unesl a brutálně zavraždil sedmiletou Athenu Strandovou. Za ohavný čin ho tribunál odsoudil k trestu smrti. Porotu pomohly přesvědčit i záběry z dodávky, na kterých dívenka naříká a prosí.
Soudní řízení započalo na začátku dubna. Jako jeden z hlavních důkazů k přesvěcení soudce a poroty použila obžaloba záběry z bezpečnostní kamery Warnerovy dodávky. „Dělám tuhle práci 25 let a nikdy jsem neviděl nic tak příšerného,“ řekl podle deníku New York Post státní zástupce James Stainton v úvodní řeči.
Smrt injekcí
Záběry byly tak šokující, že někteří porotci museli sál opustit. Dívka nejdřív rozpačitě stojí v nákladovém prostoru a po chvilce se muže zeptá, jestli je únosce. „Jsi vážně hezká,“ řekl Horner místo odpovědi a kameru zakryl. Po chvilce je slyšet, jak auto zastavilo a muž Atheně řekl, aby si sundala tričko. Když odmítla a začala plakat, surově ji shodil na zem. „Sklapni, nebo to bude horší!“ je slyšet na záznamu. V rádiu mezitím začala hrát vánoční píseň, kterou si kurýr pobroukával během škrcení dívky.
U soudu zazněly i výpovědi dvou dívek, které měl Horner v minulosti znásilnit. Porota proto určila, že muž i do budoucna představuje pro společnost nebezpečí. Nepomohla mu ani obhajoba, podle které konal ve stavu nepříčetnosti. Soud odsoudil k popravě smrtící injekcí. Při rozsudku Hornerovou tváří neprojel ani záchvěv emocí. Obhajoba podala odvolání, což je u rozsudků smrti automatická praxe.
Hajzl jeden.Chudak holčička.At se smazi v pekle