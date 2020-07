V USA našli v pondělí mrtvého muže, podezřelého z vraždy syna federální soudkyně Esther Salasové. Podle stanice ABC News spáchal muž sebevraždu. Jeho tělo se našlo u města Liberty ve státě New York. Intenzivně po něm pátral Federální úřad pro vyšetřování. Žena před několika dny dostala kauzu, která se pojí s Jeffreym Epsteinem.

Muž je podezřelý, že v neděli přišel do domu Salasové v New Jersey, zastřelil jejího dvacetiletého syna, který přišel otevřít, a těžce zranil manžela. Salasová byla doma, ale v suterénu a útok přežila, uvedla její přítelkyně, která bydlí o tři domy dál.

Šokující zvrat v případě Epsteina: Soudkyni zavraždili syna a postřelili manžela!

Vyšetřovatelé zjistili, že k domu v North Brunswicku přišel muž v uniformě doručovatelské služby FedEx. Otevřel mu syn soudkyně, za nímž stál otec. O motivu činu se spekulovalo a probíraly se případy, v nichž Salasová rozhodovala.

Stanice ABC News dnes podezřelého označila za advokáta, jehož se Salasovou spojoval jeden případ.

Otřesný nález policie: V bytě našli povražděnou celou rodinu!

Podle amerických médií byla Salasová jmenována v roce 2011 do funkce federální soudkyně v New Jersey jako první žena z hispánské komunity. Předsedala sledovaným procesům – předloni poslala na 45 let za mříže vůdce gangu Farada Rolanda usvědčeného z vydírání.

Žena soudila několik případů, které se pojily k celebritám a před pouhými několika dny dostala kauzu, která se pojí s miliardářem Jeffreym Epsteinem. Ten byl odsouzen za zneužívání mladistvých a při čekání na další soud kvůli dalším podobným případům spáchal ve vězení sebevraždu.