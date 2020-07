Tragédie potkala známou soudkyni Esther Salasovou (51). Vrah převlečený za kurýra firmy FedEx zazvonil v neděli kolem páté hodiny u jejich domu. Otevřel mu Mark Anderl (63), manžel Salasové. Není zcela jasné, co přesně se stalo, bohužel má falešný poslíček na svědomí život Daniella Anderleho, syna soudkyně. Mark skončil vážně zraněný v nemocnici.

Paní Esther byla údajně během střelby v suterénu domu a naštěstí se jí nic nestalo. Teprve před několika dny ale dostala případ, který souvisí s miliardářským sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem. To zda střelba spojitost právě s tímto však zatím není jasné.

„Vůbec jsme nevěděli, co se děje, soused nám to řekl. Nic takového neočekáváte, je to opravdu klidné sousedství, všichni se navzájem známe a zdravíme,“ řekla šokovaná známá napadené rodiny, která bydlí v ulici. Kamarádka soudkyně i jejího manžela ovšem řekla, že Salasová občas už dříve dostávala výhružky, v poslední době však o žádných nevěděla.

Maskovaný vrah však zatím uniká spravedlnosti a policie zatím nemá tušení, o koho se jedná.