Za tmy rychlostí až 70 kilometrů v hodině řídil soupravu CityElefant do nepřehledné zatáčky na přetížené trati do Kolína. Tvrdý náraz do poštovního expresu, který před Českým Brodem zastavil na červenou, neměl Martin H. šanci přežít. Zůstala po něm manželka a dvě malé děti. 30 cestujících ve vlaku se zranilo, škoda je asi 55 milionů korun. Co se stalo?

Na červenou mohl jet

Krátce před tragédií strojvedoucí zastavil u červeného návěstidla „stůj“, tzv. autobloku upozorňujícího na mimořádnou situaci. Přesně kilometr od místa střetu. Poté se opět rozjel, což ale předpisy umožňují! „V předpisu tratí D1 je uvedeno, že musíte před červenou zastavit. Poté můžete pokračovat maximální rychlostí 100 kilometrů v hodině. Musíte ovšem jet podle rozhledových poměrů tak, abyste dokázal zastavit před jiným drážním vozidlem nebo překážkou,“ řekl Blesku generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. „Mnohdy to znamená i rychlost nižší než 30 km/h,“ doplnil tiskový mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Porušil předpisy?

Podle sdělení ministra dopravy Karla Havlíčka byla rychlost vlaku v době srážky 60 až 70 km/h. Cestující se zároveň shodují, že vůbec nebrzdil. „Už jsme vstávali a chystali se k výstupu, když přišel bez jakékoliv snahy o brzdění prudký náraz,“ popsal Blesku pasažér Richard. Martin H. se podle všeho ani nesnažil uniknout z kabiny, což je pro strojvůdce před nevyhnutelnou srážkou často jediná šance, jak si zachránit život.

Že by porušil předpisy a v nepřehledné zatáčce, do níž za tmy nemohl vidět, už nestihl vůbec zareagovat? Nebo žádnou překážku neviděl? Vyšetřovatelé zjišťují, zda měl poštovní vlak rozsvícená koncová světla a zda byl opatřen reflexními prvky. Kromě chyby strojvůdce zatím nelze vyloučit ani to, že možnou příčinou tragédie byla jeho zdravotní indispozice. „K nehodě se zatím nebudeme vyjadřovat,“ řekl Blesku generální inspektor Kučera.

Šéf strojvůdců: Stovka na autobloku je přehnaná!

„Vždy jsme říkali, že uváděná rychlost až 100 kilometrů za hodinu na autobloku je přehnaná,“ řekl Blesku prezident Federace strojvůdců ČR Jaroslav Vondrovic. „Chtěli jsme, aby vlak na autobloku mohl jet jasně sníženou rychlostí na 20 nebo 30 kilometrů v hodině,“ dodal.

Alarmující stav trati

Trať z Prahy do Kolína, na níž vlak v úterý havaroval, je už roky považována za přetíženou. Institut plánování a rozvoje (IPR) ji označil ve studii příměstské železnice jako „úsek s přetíženou infrastrukturou“ už v roce 2018. „Vyčerpaná kapacita v celém úseku. Alarmující stav se projevuje v nepravidelnosti příměstské železniční dopravy a nedostatku kapacity pro nákladní dopravu,“ varoval IPR.

