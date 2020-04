Courtney Wildové bylo pouhých čtrnáct let, když se dostala do domu hrůzy miliardáře Jeffreyho Epsteina. Dívka, která byla žákyní základní školy a nosila rovnátka, popsala, jaké hrůzy v domě miliardáře, který měl spáchat v cele sebevraždu, zažila.

Courtney Wildová byla nevinná dívka, která si chtěla přivydělat nějaké peníze navíc. Bylo jí čtrnáct let a chodila ještě na základní školu, když se rozhodla, že si zkusí přivydělat jako masérka. Právě touha po přivýdělku ji v roce 2002 zavedla do domu Jeffreyho Epsteina v Palm Beach. „Můj otec se mnou nežil a moje máma měla problémy s drogami,“ citoval Courtney její právník Bradley Edwards pro Daily Mail. Přestože neměla šťastné dětství, byla vynikající studentka a oblíbená roztleskávačka.

Její život se změnil ve chvíli, kdy jí kamarádka Lynn nabídla výdělek 200 dolarů za to, že namasíruje bohatého muže. Přesto, že ji ta myšlenka znervózňovala, vypravila se do jeho domu. „Jsem Jeffrey. Jak se jmenuješ? Rád tě poznávám,“ přivítal Epstein školačku s úsměvem a zavedl ji do místnosti v horní části domu.

„Masíruj mi záda,“ přikázal jí a vyptával se jí na její život. Poté jí měl říci, že je chirurg a nasliboval jí, že jí pomůže k tomu, aby dosáhla všeho, co si přeje. Její kamarádce dal peníze za to, že mu Courtney přivedla, a pak ji poslal pryč.

Následně se měl položit na záda a požadovat po ní, aby mu masírovala bradavky. „Víc, víc, víc,“ měl se dožadovat a posléze se měl sám před ní sexuálně uspokojit. Kamkoliv se Courtney podívala, měly ležet pornografické fotografie mladých dívek. „To je to, co boháči dělají,“ měla chlácholit Lynn Courtney při cestě domů.

Při další návštěvě ji měl Epstein přivítat zcela nahý. „Líbíš se mi. Až mi budeš dělat masáž, svlékni si tričko a kraťasy taky. Je to lepší zážitek pro všechny. Uvidíš. Svlékni si podprsenku,“ měl jí říci. Po několika návštěvách se měly sexuální hranice pomalu posouvat a nakonec Courntey pro miliardáře sháněla další dívky. O několik let později, kdy Courtney bylo kolem sedmnácti let, přijela do Epsteinova domu a našla ho, jak se opaluje u bazénu s několika mladými dívkami, které byly nahé. V ložnici se pak seznámila s mladou dívkou jménem Nadia, kterou měl koupit z Jugoslávie.

Svědectví Courtney je další střípkem v mozaice Epsteinovy zvrácenosti. Miliardář byl v roce 2019 za podivných okolností nalezen mrtev v cele, ve které čekal na proces kvůli zneužívání nezletilých. Podle oficiální zprávy Úřadu newyorského soudního patologa spáchal sebevraždu.