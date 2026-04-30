Ubodala Fabiana (†8) žárlivá bývalka? Otec šokoval: O smrti slyšel z médií a u soudu ji hájí
U soudu v Rostocku pokračuje proces s Ginou H., obžalovanou z vraždy osmiletého Fabiana. Chlapec zmizel loni v říjnu z bytu v Güstrowě, po čtyřech dnech ho našli ubodaného a spáleného u rybníka. Podle obžaloby ho žena vylákala a zabila ze žárlivosti po rozchodu s jeho otcem. Ten nyní vypovídal a kritizoval policii, protože se o smrti syna dozvěděl až z médií. Obžalované se navíc zastává.
Fabian zůstal 10. října 2025 doma sám. Když se jeho matka večer vrátila, čekal ji prázdný byt. Mobil nechal doma. Do pátrání po chlapci se zapojila policie i dobrovolníci. Pak ale přišel zlom. U obce Klein Upahl našla tělo dítěte bývalá partnerka Fabianova otce Gina H. (30). Pitva potvrdila brutální útok. Pachatel chlapce ubodal a pak tělo zapálil, aby zahladil stopy.
Ginu H. chlapec dobře znal a vnímal ji jako druhou mámu. Právě toho měla podle žalobce využít. Pod záminkou ho vylákala z bytu a odvezla na odlehlé místo, kde jej napadla. Motivem měla být žárlivost po rozchodu s jeho otcem. Obžalovaná se k obvinění nevyjádřila a u soudu mlčí.
Otec verzi policie nevěří
Velký rozruch nyní vyvolala výpověď Fabianova otce. Postup vyšetřovatelů ostře zkritizoval. U soudu uvedl, že od 14. října, kdy bylo nalezeno tělo jeho syna, je s jejich prací nespokojený. Nejvíc ho zasáhlo, že se o smrti nedozvěděl přímo od policie, ale z médií. Zmínil také informaci o údajném nálezu nože asi 13 kilometrů od místa činu. Podle něj se tím policie nezabývala. Šlo ale o nepřímé tvrzení bez jasného důkazu.
Verzi obžaloby zpochybnil a nevěří, že by za smrt nesla odpovědnost Gina H. Uvedl, že si nedokáže představit, kdo by mohl mít čin na svědomí, a připustil, že za vraždou může stát i někdo jiný.
Rozpory a otazníky
Muž zmírnil část dřívějších tvrzení a jeho výpověď působila rozporuplně, upozornil deník Bild. Po Fabianově zmizení policii naznačil podezření, že Gina měla přístup k jeho telefonu, zároveň ale připustil, že to nedokáže prokázat. U soudu však uvedl, že policista jeho slova špatně pochopil. A podobně reagoval i na další závažná tvrzení. Jeho nadřízená uvedla, že si stěžoval na špehovací software v telefonu, který mu měla žena nainstalovat a sledovat tak jeho komunikaci. To nyní odmítl s tím, že šlo o nedorozumění.
Další svědek popsal velmi přísnou kontrolu ze strany obžalované. Tvrdil, že jí otec Fabiana měl každý večer ukazovat mobil a během dne se hlásit přes videohovory, aby dokázal, že je sám. I to však u soudu popřel a označil za nepravdu. Připustil pouze, že v jejich vztahu hrála roli žárlivost, tu ale zlehčil a označil za běžnou.
Celý případ teď stojí na nepřímých důkazech. Chybí přiznání, svědci činu i vražedná zbraň. Soud tak skládá obraz z jednotlivých výpovědí a detailů. Zatím ale přináší víc otázek než odpovědí.
