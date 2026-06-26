Řidič v Ústí srazil těhotnou ženu: Dostal ode mě dvě bomby, chlubil se partner

Řidič srazil těhotnou ženu, její partner se do něj následně pustil.
Řidič srazil těhotnou ženu, její partner se do něj následně pustil.
Ženu smetl na přechodu téměř v plné rychlosti…
Ženu smetl na přechodu téměř v plné rychlosti…
Po srážce tvrdě dopadla na zem…
Autor: Kamil Morávek - 
26. června 2026
18:30

V Ústí nad Labem došlo v úterý k děsivé nehodě s divokou dohrou. Řidič na přechodu srazil těhotnou ženu. Její partner následně neudržel vztek na uzdě a muže v autě napadl pěstmi. Později si postěžoval na postup policistů a záchranářů, kteří se podle něj věnovali spíše napadenému muži než zraněné těhotné ženě.

Z kamerových záznamů se zdá, že dvojice chodců neudělala vůbec nic špatného. Na přechod vešla řádně a byla už v polovině, když se na místo přiřítil řidič osobního auta. Do těhotné ženy najel téměř v plné rychlosti. Svezla se po kapotě a tvrdě dopadla na silnici, po které se několik metrů sklouzla.

Jejího partnera Ferka v tu chvíli popadla zuřivost. Řidič osobáku navíc podle něj neprojevil ani špetku lítosti. „Smál se mi do obličeje. A chtěl popojíždět. V tom adrenalinu, v tom šoku, jsem ho napadl, dostal ode mě dvě bomby,“ popsal pro CNN Prima News. Svého jednání prý zpětně lituje, avšak emoce v tu chvíli prostě nedokázal ovládnout. Šofér se následně rozjel pryč, ale po zhruba 100 metrech se znovu zastavil. V tu chvíli ho měl napadnout další člověk.

Pochybný postup policie?

Ferko také dále uvedl, že postup policie byl podle něj špatný. „Přijela první policie a řešila člověka napadenýho. To, že tady moje přítelkyně ležela, krvácela, měla otevřenou ránu v hlavě, to nikdo neřešil,“ popsal.

Podle mluvčí ústecké policie Veroniky Hyšplerové policisté při příjezdu v danou chvíli žádnou zraněnou osobu nezaznamenali. Zaměřili se proto na uklidnění situace. O těhotnou ženu se začala zajímat až záchranná služba, která na místo zamířila ve stejnou chvíli. Ženu převezli do nemocnice, odkud byla propuštěna o dva dny později.

Nenávist na internetu

Kolem případu se strhla na sociálních sítích pořádná mela. Objevila se teorie, že se do řidiče následně pustila i větší skupinka lidí. To ale vyvrací záznamy z bezpečnostních kamer. „Majorita nám na sociálních sítích psala nenávistné komentáře, přála naší komunitě smrt. Přitom žádné napadení skupinou cigánů se nestalo,“ popsal jeden ze svědků celého incidentu.

Záznamy momentálně vyhodnocuje policie. „Případy napadení jsou v současné době ve fázi prověřování a policisté se jimi nadále zabývají,“ řekla Hyšplerová.

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Děsivé video: Dodávkář na D1 napálil do stojící tatrovky, zázrakem přežil.
Zdroj: Policie ČR

Řidič srazil těhotnou ženu, její partner se do něj následně pustil.
Řidič srazil těhotnou ženu, její partner se do něj následně pustil.
Ženu smetl na přechodu téměř v plné rychlosti…
Ženu smetl na přechodu téměř v plné rychlosti…
Po srážce tvrdě dopadla na zem…

Témata:
nehodanapadenízraněnípolicieÚstí nad Labemsilnicetěhotná žena
Kamil Morávek
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